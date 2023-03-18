كيف تؤهل طفلك على الصوم؟.. البدء بعدد ساعات قليلة ومكافأته عند الإنجاز

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد التساؤل عن كيف تؤهل طفلك على الصوم، وهو الشائع بين الأمهات، خاصةً من يصوم أطفالهن لأول مرة، إذ يحتاج الأمر أحيانًا إلى تأهيل نفسي، وترغيب الصغير في أن يبادر بالصيام، لكن في نفس الوقت يبدأ بعدد ساعات قليلة، حتى لا يرهقه امتناعه عن الطعام والشراب لفترات طويلة، وفقاً لموقع «Mychildguide».

كيف تؤهل طفلك على الصوم؟

للإجابة عن سؤال كيف تؤهل طفلك على الصوم؟ أولا قبل اقتراب رمضان تحدثي عن الشهر الكريم أمام أطفالك، ويمكنك أن تجلسي أنت وزوجك معهم وقراءة آيات من القرآن الكريم، عن فضل الصيام، حتى يتفهموا قدسية تلك الأيام الشريفة عند المسلمين، اربطي قدوم الشهر الكريم بضيف عزيز أو صديق مقرب يأتي مرة واحدة في العام، حتى يقدر الطفل أهمية شهر رمضان ويشعر بسعادة بقدومه.

علميهم معنى الدعاء والصدقة

تعتبر مناسك شهر رمضان من المشاعر الإيمانية والروحانية، لذلك اجعليهم يبدأون بالتصدق، حتى يدركون بركات الشهر الفضيل، من خلال وضع الفائض عنهم في عبوات، ووضعها في صناديق الزكاة، المتوفرة في الشوارع، علميهم أيضًا، أن الشهر الكريم ليس للصيام فقط، بل الامتناع عن الأخلاق السيئة المنتشرة بين أصحابهم والأولاد في الشوارع، مثل السب أو الصوت العالي والتنمر، بجانب الصدقات، وأن الأخلاق الحسنة التي تتبعها في رمضان، ليست مقتصرة على شهر رمضان فقط، بل حتى نقتضي بها طوال العام.

الصيام التدريجي والمكافأة بهدية

يدخل الدعاء والتجربة العملية ضمن الإجابة عن كيف تؤهل طفلك على الصوم، حتى يستوعبوا أنه يمكنهم طلب أيّ شيء يريدونه، ولا بد من دفعهم، لأن يطلبوا أشياء للآخرين، وكذلك لأنفسهم، أما تأهيلهم عمليًا، يمكنك تشجيع الأطفال على الصيام حتى الساعة 10 صباحا أو ظهرا عند أول مرة لهم خلال شهر رمضان، حتى لا يؤثر عليهم امتناعهم عن الطعام والشراب، كما يمكن زيادة هذا الحاجز الزمني تدريجيا حتى بعد الظهر، أو في وقت مبكر من المساء، إذ يجب على الآباء التأكد من أن الأطفال يتم إطعامهم بشكل جيد في السحور.

يجب أن يكون الصوم الأول للطفل مناسبة يحتفل بها، وأن تمر صعوبته بسهولة عليه، من خلال تهيئته نفسيا، كذلك استعدادك معه بالطعام الذي يجعله يشعر بالشبع في نهار رمضان، كما يجب أن يحتفل بإنجازه بهدية، فإذا انكسر الصوم وكذب، فلا تعاقبيه وتنعتيه بـ«الكاذب»، فمن المحتمل أن يكون كذب لأنه لم يرد أن يخيب أملك، وبدلا من ذلك، استغلي الكذب كفرصة لتعليم الأولاد اهمية الاستقامة.