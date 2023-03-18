خطوات بسيطة لتجنب النحافة الشديدة خلال شهر رمضان.. السر في السعرات الحرارية

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب شهر رمضان، هناك فئة من النساء ترغب في إنقاص وزنها، والتخلص من الدهون الزائدة، بينما تخاف بعضهن من فقدان الكثير من الوزن، خاصة أثناء الساعات الطويلة من الصيام.

الحصول على جسم نحيف وممشوق، قد يكون من أحلام معظم النساء، ولكن في الغالب الوصول إلى نسبة عالية من النحافة وفقدان الوزن قد يعرض الجسم إلى الكثير من المشاكل الصحية المختلفة، خاصة مع انعدام الفيتامينات الأساسية للجسم.

وتستعرض «هن» بعض النصائح للتقليل من فرص الإصابة بالنحافة خلال شهر رمضان.

كيف تتجنبي الإصابة الشديدة بالنحافة في رمضان

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية، إن عدد ساعات الصيام ما يقرب من 14 ساعة في اليوم، وهو ما يجعل السيدات أو البنات تبذل مجهودا مضاعفا تفقد في مقابله كمية كبيرة من الوزن، لذا يجب اتباع بعض الخطوات للتقليل من فقدان الوزن في رمضان.

5 وجبات في رمضان لتجنب النحافة الشديدة

وأضاف «استشاري التغذية العلاجية» في حديثه لـ«هن»، أنه يفضل للسيدات التي تعاني من النحافة، أن تتبع نظامًا غذائيا مناسبا لحالتها الصحية، وهو عبارة زيادة عدد الوجبات خلال اليوم منذ الإفطار وحتى السحور، تتناول 5 وجبات متنوعة، موضحا أنه يفضل أن تتناول في الدقائق الأولى من الإفطار مشروبات تحتوي على السكريات، ثم مشروبًا دافئًا مثل الشوربة، ثم تذهب لأداء صلاة المغرب، مضيفا أن بعد الانتهاء منها تتناول الطعام، كما أن الأشخاص التي لا تستطيع استكمال وجبة الإفطار الخاصة، من الأفضل استكمالها، بعد مرور ساعتين.

وتابع أنه بعد الانتهاء من صلاة التروايح، ينصح بتناول بعض الفواكه المجففة أوالحلويات مثل كريم كراميل، مهلبية، أو أرز بلبن، ولكن ليس بنسبة كبيرة، لأن ذلك يسبب فيما بعد انسداد الشهية عن الأكل، وترفع نسبة السكر في الدم، وتتناول وجبة ثالثة خفيفة في منتصف اليوم.

وذكر«عفيفي» أن وجبة السحور هي الوجبة الرابعة بالنسبة لها، ويفضل تناولها مبكرا قليلا، وتتناول قبل ساعات الفجر علبة من الزبادي مع ملعقة من العسل.