الطريقة الصحيحة لتدريب الأطفال على صيام شهر رمضان.. ابدئي معاهم خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع نهاية شهر شعبان، تبحث الأمهات عن الطريقة الصحيحة لتدريب الأطفال على صيام شهر رمضان، حتى تعودهم على الالتزام بتلك الفريضة، وفي تلك النقطة قال الدكتور وليد هندى، استشاري الصحة النفسية، في تصريحات تليفزيونية، أنه لا بد من مراعاة تهيئة الطفل نفسيًا للصيام، قبل بلوغه 10 أعوام، من وسائل مختلفة، منها حكي قصص دينية متعلقة بفوائد الصيام وأهميته.

الطريقة الصحيحة لتدريب الأطفال على صيام شهر رمضان

- أولًا لكي تطبقي الطريقة الصحيحة لتدريب الأطفال على صيام شهر رمضان، عليكِ تعويد الطفل على صيام رمضان وتشجيعه عليه، من خلال الروايات والقصص الدينية المشوقة.

- الصلاة ركن أساسي لصلاح الصيام، إذ تعتبر من أهم المحفزات في الطريقة الصحيحة لتدريب الأطفال على صيام شهر رمضان، إذ يجب توعية الطفل بأهمية صيام رمضان، بالتأكيد على أنه لا يستحب صيام بدون صلاة، وأن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة.

التشجيع المادي والمعنوي

- تعد المكافأة جانبًا مهمًا في الطريقة الصحيحة لتدريب الأطفال على صيام شهر رمضان، كما تمثل الجوائز أسلوبًا رائعا من أجل تشجيع طفلك على الصيام، ومعرفة ما يجعله سعيدًا، وقومي عمله من أجل تحفيزه أكثر، كما أنه يمكن إعطاءه هدية بسيطة وأيضا، مدحه أمام الضيوف.

- يمكنك تشجيع الأطفال على الصيام حتى الساعة 10 صباحا أو ظهرا، عند أول مرة لهم، خلال شهر رمضان، كما يمكن زيادة هذا الحاجز الزمني تدريجيا، حتى بعد الظهر أو في وقت مبكر من المساء، إذ يجب على الآباء التأكد من أن الأطفال، يتم إطعامهم بشكل جيد في السحور.

التغلب على الجوع

- محاولة تأخير تناول وجبة السحور، يجعله لا يحس بالجوع أثناء فترة الصيام.

- يمكننا مساعدة الطفل على التغلب على جوعه، عن طريق مشاهدة أفلام كارتونية أو اللعب.

- من الطرق الصحيحة لتدريب الأطفال على صيام رمضان، تعودهم على فعل الخير، إذ يجب أن يكون طفلك على علم بفعل الخير، مثل إخراج الزكاة والصدقة للمحتاجين، مساعدة الأم في المنزل، صلة الرحم، قراءة القرآن.

عدم الإجبار على الصيام

- الطفل الصغير ليس مكلف بالصيام، إنما تعويده على الصيام يجعله يتقرب إلى الله، والبعد عن الفواحش والبغضاء.

- الطريقة الصحيحة لتدريب الاطفال علي صيام شهر رمضان، تعتمد أيضا على تطلب المساعدة منه، إذ أنه عندما يشارك الطفل في الأعمال المنزلية في فترة صيامه عن طريق إعداد مائدة الطعام وصناعة الحلوى، فهذا يعزز من فريضة الصيام ويجعله متحمسًا.