7 طرق لتدريب الأطفال على الصيام.. فهميهم وصحيهم يتسحروا

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع قدوم شهر رمضان الكريم، تحتار الأمهات والآباء بشأن كيفية تدريب الأطفال على الصيام، خاصةً لعدم الدراية الكاملة بالأساليب والخطوات التي يجب اتباعها لتشجعيهم على تلك الخطوة، لذا نقدم لكم طرق لتدريب الأطفال على الصيام، خاصةً أن الطفل غير مأمور على الصيام، إلا بعد وصوله إلى سن البلوغ، لكن يجب تدريبه منذ الصغر، حتى تتشكل بنيتة قبل الوصول إلى سن البلوغ.

طرق لتدريب الأطفال على الصيام

يستعرض الدكتور عمر ناجي أخصائي التغذية العلاجية، عبر «هُن»، طرق لتدريب الأطفال على الصيام، من خلال الخطوات التالية:

- التحدث مع الطفل عن فضائل الصيام، والتأكيد له إنه سببًا مهمًا من أسباب دخول الجنة، وأن في الجنة بابًا يسمى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون.

- أولى خطوات تدريب الأطفال على الصيام، تتمثل في تهيئة معدتة لذلك، من خلال تعويده على في يوم، على شرب المياه إلى الظهيرة فقط، ثم بعدها يبدأ في تناول الأطعمة المختلفة.

- ثالث أساليب طرق لتدريب الأطفال على الصيام، أن تقولي له أن ذلك يسعدك ويضاعف الحسنات عند الله سبحانه وتعالى.

- تشجعيه على عمل الخير مثل قراءة القرآن، وصلة الأرحام، ومساعدتك بالمنزل، فهذه الأشياء ستسعده كثيرًا.

- صححي له المفاهيم الخاطئة بأنه سيجوع ويعطش، لكن فهميه أبعاد الصيام في أن ذلك يجعل الله يحبه، ويبعد عنه الذنوب.

- الحرص على عدم الضغط على الطفل، وأن أفضل وسيلة لتدريب الأطفال على الصيام أو الصلاة هي القدوة، عندما يعتاد الطفل على رؤية الآباء يؤدون فرائض الله، بطبيعة الطفل يريد محاكاة الأهل.

- صيام الأطفال يجب معه ضرورة إضفاء الأجواء الرمضانية في يومهم، من خلال الحرص على إيقاظهم لتناول وجبة السحور، حتى يتعود الطفل على الطقوس المعتادة خلال الشهر.

نصائح لصيام الأطفال شهر رمضان

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إرشادات عديدة، يجب على الأمهات اتباعها في حال صيام الطفل، كالتالي:

- من أجل الحفاظ على سلامتهم الصحية، يجب معرفة طرق لتدريب الأطفال على الصيام.

- يمكن تدريب الطفل على الصيام لمدة قصيرة، كأن يصوم الطفل بدءًا من العصر حتى آذان المغرب.

- شرط صيام الطفل غير البالغ أو البالغ، أن يكون بصحة جيدة، وألا يعاني من أمراض سوء التغذية أو أمراض مزمنة.

- إنهاء صيام الطفل على الفور، عند الشعور بالعطش الشديد أو الهبوط، من أجل الحفاظ على صحته.

- تناول الأطعمة الصحية، مثل الفول السوداني أو الفاكهة بين الوجبات.

- تجنب خروج الطفل أثناء الصيام مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، ويفضل أن يحصل على ساعات نوم كافية.

- من أهم طرق لتدريب الأطفال على الصيام، حتى البلوغ وحب الصيام، هي عدم إجبار الطفل نهائيًا، حتى لا يكون عليه ضرر، ونصحه بالرفق، استشهادًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستقيظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ».