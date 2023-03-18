توقعات مولود برج الحوت من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023

مهنياً: بالرغم من انتقال الشمس من برجك الى الحمل الا انك لا تزال تعيش فترة بناءة جدا مليئة بالوعود وتحقيق الاحلام الامر الدي يعطيك طاقة كبيرة ويتحدث عن مشاريع جديدة وحركة مهمة نحو النجاح البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الدلو المعاكس حاول ان تسيطر على مزاجيتك وانتبه من تاثيرات هوائية ضاغطة جدا ان هذه التاثيرات قد تزعجك وتخيّب ظنّك وتطرح امامك التحديات فكن جاهز لان المسؤوليات تقع عليك

عاطفياً: وجود الزهرة في برج الثور يحمل افراح وحب وعشقاً كبيرا ورومانسية اكبر قد تشعر بسعادة كبرى كما يشير كوكب الحب الى فترة من الصداقات واللقاءات الاجتماعية الزاهرة فتولد اجواء ايجابية تساعدك على التعبير عن مشاعرك بصراحة وتعيش انسجاما مع الشريك. للعازبالجوّ العام يتحدّث عن عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وجاذبية وانسجام