توقعات مولود برج الدلو من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023

مهنياً: توفر لك الطوالع الفلكية طاقة غير اعتيادية وحظوظا كثيرة لتنفيذ ارادتك وتوسيع نشاطاتك ومشاريعك فتطل على شهر شمسي غني بالوعود والايجابيا والاخبار الطيبة الذي تقدم لك الحيوية والاندفاع والحماسة وتدغم مشاريعك شيء جديد يخلق في حياتك بدايات جديدة مع وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد ما يعني انك تتمتع باجواء متنوعة ومثمرة واعدة بانجازات كبيرة هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم

عاطفياً: لا يزال يتنقل كوكب الحب في برج الثور المعاكس لبرجك فتشعر بالتعب الناجم عن ضغوطات عائلية أو شخصية وعن تاثيرات سلبية الامر الذي يبعدك قليلاً عن الاهتمام بمتطلبات الحبيب المعقدة للعازب, خفف من التسرع والمزاجية وتعامل بموضوعية مع الاحداث وبادر المصالحة والتسامح لاستعادة موقعك في قلبه