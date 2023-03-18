توقعات مولود برج الجدي من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023

مهنياً: الجو العام لا باس به مع حلول الشهر الشمسي الجديد الذي قد يضغط عليك في العمل فتكون الاجواء صاخبة تحمل مواجهات واستفزازات وتغيرات كبيرة مع انتقال الشمس لتنضم الى كوكب الحظ المشتري في مواجهة مع برجك لذلك عليك الانتبه والابتعاد عن المناورات والتعالي عل الجراح البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الدلو في البيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح فتلمس تقدما وتحسنا في الاوضاع المالية والمصرفية

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب الزهرة يتنقل في برج الثور الصديق ما يجعلك تحاط بمحبة كبيرة وعطف ورعاية، اجواء مناسبة للانفتاح على مختلف الاراء باستطاعتك تلطيف الاجواء واظهار روح المحبة والتعاطف مع الشريك ، للعازب تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة اوقاتا سعيدة ومشوقة تعيش علاقة عاطفية مستقرة صافية وعميقة وتتخذ قراراً مصيرياً يتعلق بمستقبلك ارتباط رسمي خطوبة او زواج