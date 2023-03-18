توقعات مولود برج القوس من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023

مهنياً: تنطلق بحرية تامة وتفعل ما تشاء وتجرب حظك في ميادين كثيرة مع بداية هذا الشهر الشمسي الناري مع انتقال الشمس لتنضم الى الحمل الصديق الذي يحمل معه آفاق واحتمالات ومفاجآت كبيرة وسعيدة تعطيك الطاقة وترسل اليك اشارات ايجابية تجعل افكارك اكثر وضوحا وخطواتك اكثر تأثيراً البداية جيدة جدا مع وجود القمر في الدلو يومي السبت والاحد ما يجعلك تتمتع بسرعة خاطر قوية ومقنعة وتنجح في الحصول على الدعم والتحالف

عاطفياً: يتحدث هذا الاسبوع العاطفي بامتياز عن عن جديد في حياتك العائلية وفرح وتقدير مدعوما من الزهرة من برج الثور بحيث تسجل فترة مميزة على الصعيد العاطفي قد تقلب المعايير والمقاييس تمارس سحرا كبيرا وتحتفل باوقات سعيدة تقربك من الشريك للعازب, كوكب الحب يساندك ويحميك ويحول حياتك الى اكثر تشويقا ويعدك بلقاء مثمر