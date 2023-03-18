توقعات مولود برج العقرب من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023

مهنياً: بداية شهر شمسي داعم لخطواتك فتجد الحلول للمشاكل العالقة وتستعيد الثقة بقدراتك وتقوم بالخطوات اللازمة لتحسين اوضاعك على مختلف المستويات فتحقق نجاحا ماديا ومهنيا كبيرا البداية ستكون دقيقة مع وجود القمر في معاكسة برجك من الدلو يومي السبت والاحد ما يستوجب عليك مواجهة بعض الاوضاع المهنية والمالية الصعبة بحيث تتلاحق التاثيرات السلبية اترك العاصفة تمر بسلام بدون نتائج مخيبة وابتعد عن الاستعراضات

عاطفياً: تعيش هواجس وارباك وتتأرجح بين السلبية والايجابية تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الثور المواجه لبرجك قد تصطدم بالحبيب وتشك ببعض التصرفات ومن الممكن ان ينشأ نزاع بين الوسط العائلي فيحصل سؤ تفاهم للعازب,اسبوع ضاغط فلا تبحث عن المستحيل وتفهم الاوضاع المتقلبة وحاول ان ترطب الاجواء