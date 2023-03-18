توقعات مولود برج الميزان من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023

مهنياً: لا خيار امامك مع بداية هذا الشهر الشمسي مع انتقال الشمس لنضم الى الحمل في مواجهة مع برجك لذلك يجب ان تتعامل مع الواقع بحكمة وهدوؤ وتقبل الامور بدون تأفف وان تثبت مهارتك وتتصرف بموضوعية البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الدلو اجواء هوائية بامتياز ناشطة وناجحة جدا رائعة من افضل ايام الاسبوع بحيث يطمئن البال وتكثر المشاريع وتحقق نجاحا في عمل جديد

عاطفياً: تحلم في تغيير حياتك او بتخطي بعض التقاليد في هذه الفترة المناسبة والتاثيرات الايجابية لكوكب الزهرة كوكبك الحاكم المتنقل في برج الثور الصديق الذي يتحدث عن لقاءات خاصة وغرام وعواطف حارة وانسجام للعازب تشعر بالثقة المتبادلة ويؤدي الحبيب دوراً إيجابياً في إيجاد المخارج والحلول للتوصل الى الاستقرار والارتباط.