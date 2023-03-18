توقعات مولود برج العذراء من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023

مهنياً: يحمل اليك هذا الشهر الشمسي هدية كبيرة تتلقاها وتفهم فوائدها على مر الايام المقبلة مع انتقال الشمس الى الحمل لتنضم اى كوكب الحظ المشتري يحملان اليك الاشراقوالحب والحظ ما يعني انك امام مفترق طريق في حياتك ينسيك الهموم الماضية والمتاعب والاحزان البداية مع يومي السبت والاحد بحيث تقوى الطموحات وتشعر بسهولة الاتصالات والتلاقي مع وجود القمر في الدلو الذي يحمل لك خبرا سارا ويتحدث عن حماسة كبيرة ورغبة في خوض تجارب جديدة

عاطفياً: اسبوع عاطفي عائلي شخصي مميز بحيث يوجد قواسم مشتركة مع الشريك مما يجعل العلاقة تسير نحو المسار الصحيح فيقف الشريك الى جانبك ويلعب دورا في ازدهار اعمالك او في توسيع علاقاتك للعازب ستفرح بتعاطف الحبيب مع افكارك تقوى مشاعرك وتشتد حرارة وحماسة