توقعات مولود برج الأسد من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023

مهنياً: تجد نفسك في موقع اقوى بكثير في هذا الشهر الشمسي الناري الذي يجعلك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتياز المراحل الصعبة بسلام مع انتقال الشمس لتنضم الى المشتري في الحمل ما يعني ان الجو العام سيكون جيد جدا والامور الصعبة تبتعد عن طريقك تتحرك بقوة البداية مع يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى الدلو المواجه لبرجك لذلك حاول ان تتعامل مع الامور المعقدة بمنطق لانك تمتلك كل المهارات اللازمة للتصرف والعمل الجاد

عاطفياً: لا تنظر الى الخلف واترك وراءك ما يزعجك او يجعلك تعاني من وضع عاطفي متأزم ان العلاقة تمر حالياً بأوقات عصيبة، تسبب لك بخضات عائلية اجتماعية وشخصية فلا تتردد بتلطيف الاجواء فقد يؤثر الركود سلبا على استقرار حياتك العاطفية والعائلية حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم الذي يولد التباسات للعازب , سارع الى اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقة التي تزعزعت مؤخراً