توقعات مولود برج السرطان من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023

مهنيًّا: ان المناخ الفلكي مع بداية هذا الشهر الشمسي متقلبة مع انتقال الشمس الى مواجهة برجك من الحمل فتجد نفسك متسابقا مع الزمن الا ان بداية هذا الاسبوع ونهايته ستكون مهمة مثمرة جميلة سيسطع نجمك هذه التاثيرات الجيدة تتعاون معك خاصة يومي السبت والاحد مع وصول القمر الى الدلو القمر من الدلو الذي يحمل معه اجمل التاثيرات فتكون انطلاقة سهلة فتنهي الشهر بسلام ووضوح فلا تقف مكتوف اليدين وحاول ان تعقد تحالفات وصداقات جديدة

عاطفيًّا: ان وجود كوكب الزهرة في الثور الصديق يدللك بشكل لم تعرفه من قبل ويجعلك النجم في محيطك ويحمل معه وساطة ومصالحة وعذوبة في اللقاءات كما يضرب لك الحب موعدًا وقد تعرف لقاء مهما جدا اذا كنت عازبا فانت تتمتع بموهبة اشغال قلوب الناس وجعلهم يلاحقونك إنّه أسبوع مثمر ومطمئن جدا