القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تحمل اليك بداية هذا الشهر الشمسي طاقة قوية واحتمالات ايجابية وفرصا تظهر تباعا بحيث تحقق امنياتك وتبلغ مرتجاك فتكون انطلاقة اسبوع ولا اروع يعطيك افضل الحظوظ والتأثيرات والدعم الفلكي وحماية الكواكب والنجاح والاشراق قد يحميك المريخ من برجك والقمر من برج الدلو يومي السبت والاحد فتشعر ان الكون يتناغم معك وان الاخبار المشوقة والحظوظ المفاجئة من نصيبك لكن قد تشكو من جمود وتراجع يومي الاثنين والثلاثاء
عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة في برج الثور المعاكس للاوضاع الشخصية قد تشعر بعدم الرضى وتعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات ما يجعل الاجواء العاطفية معقدة وفاشلة لذلك تحلى بالهدوء ولا تتسرع للعازب تعيش فترة ضاغطة متقلبة فلا توجه الاتهامات ولا توزع الملاحظات على الحبيب كن متعقلا وتجنب الانجراف وراء انفعالاتك الغير مبررة وحاول ان تتنازل قليلا او ان تسامح لتمر الامور بسلام
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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