القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تحاصرك في هذا الشهر الشمسي الطوالع الفلكية الضاغطة فتضطر الى الوقاية حتى لا تدفع اثمانا على كل الاصعدة ان العنوان البارز مسؤوليات وامتحانات وواجبات متنوعة لذلك وسوف تحتاج الى التخطيط السليم والهادىء من الممكن ان يحاول البعض احباطك او ان يشكك بمزياك كن متنبها وحريصا حاذر الحوادث والتهور خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الدلو المعاكس حاذر من سؤ تفاهم والابتعاد عن المناكفات والاضطرابات
عاطفياً: تسود الرومانسية ويسيطر جو دافىء على حياتك الشخصية والعائلية مع وجود كوكب الزهرة في في برجك الذي يحمل اليك الهدايا العاطفية فتفرح بالقرب من الاهل والاولاد والاحبة وبعض الاشخاص وتتمتع بشعبية مميزة فإذا كنت تنتظر وقتاً مناسباً لإظهار الثقة بالحبيب أو للوقوف الى جانبه فلن تجد افضل من هذه الفترة العازب قد يقع في الحب او يحظى بفرصة للخروج وللتعرّف الى شخص يلفت انتباهه في مناسبة عامة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الثور من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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