القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع مهم جدا لانك سوف تختم وتبدأ شهر شمسي جديد مع انتقال الشمس الى برجك اعتبارا من تاريخ 21 فتدخل في مرحلة مناسبة لطموحاتك ومغامراتك اجواء واعدة تكبر خلالها الطموحات وتتوفر فرص النجاح ويسطع نجمك وقد تقدم على تغييرات في حياتك المنزلية والشخصية البداية مع انتقال القمر الى الدلو يومي السبت والاحد وقد تكون النتائج ايجابية جدا تحمل احداث كثيرة سترافقك وتصب في مصلحتك تكتمل فيه الكثير من القصص والمغامرات
عاطفياً: تشعر بالسعادة والارتياح مع وجود الزهرة في البيت الثاني بيت الشهرة والحب من الثور فتعيش اوقاتا حلوة برفقة الاصدقاء وافراد العائلة وتعرف لحظات من التناغم فريدة وتبدو اكثر التصاقا بالاجواء العائلية وتجد الامان بالقرب من الاهل والاحبة للعازب قد تسمع اعتراف بحب او يهتف قلبك لشخص تراه للمرة الاولى
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحمل من السبت 18 آذار إلى السبت 25 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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