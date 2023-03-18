حكم الإفطار في رمضان للحامل والكفارة.. الإفتاء تكشف الشروط

القاهرة - سمر حسين - صحة

اقترب شهر رمضان، وتتساءل بعض السيدات حكم الإفطار في رمضان للحامل والكفارة، إذ أن اجتماع الصيام مع الحمل قد يكون به نوعًا من المشقة، لذا نوضح وفقا للرأي الفقهي لدار الإفتاء، حكم الافطار في رمضان للحامل، وفي الشهور الأولى، وخلال فترة الحمل بشكل عام، وكفارة الصيام للحامل.

حكم الإفطار في رمضان للحامل والكفارة

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في لقاء تليفزيوني سابق، للرد على سؤال يستفسر عن حكم الإفطار في رمضان للحامل والكفارة، إذ قال: «الشريعة جاءت لمصلحة الإنسان وللحفاظ على صحته، وإذا كان في الصيام للمرأة الحامل مشقة وعدم قدرة على تحمله، حسبما قرر الطبيب، فلا مانع أن تفطر».

حكم إفطار الحامل في الشهور الأولى

أضاف مفتي الجمهورية، عن حكم إفطار الحامل في الشهور الأولى: «بداية الجنين أيضًا قد تحمل مشقة للأم، وقد يجد الطبيب في الإفطار حماية للجنين، برغم أنها مكلفة بالصوم في كل وقت، لكن إذا قال لها الطبيب إنها في حالة غير طبيبعية، وسيؤثر عليكِ أو على الجنين، فيجب أن تفطر، فالحفاظ على الجنين مقدم على الصيام في هذه الحالة».

وعن تعويض الصيام، قال: «يجب أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا، وأما إذا كانت غير قادرة على الصيام، حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين شبه طعامها التي تتناوله، وأكد أن الشرط الأول في حكم إفطار الحامل في رمضان، هو استشارة الطبيب الذي يحدد إذا كانت حالتها تسمح بالصيام من عدمه».

كفارة الصيام للحامل

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء، عن حكم الافطار في رمضان للحامل والكفارة: «الحمل من أنواع الأسباب التي تتيح للمرأة أن تفطر، لما فيه من تعب شديد وإرهاق لها، والله سبحانه وتعالى أباح الإفطار للمرأة الحامل، حتى أنها إذا عجزت ولم تستطع القضاء في وقت لاحق، فعليها الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين».

وأضاف أنه بالنسبة لكفارة الصيام للحامل في رمضان: «هي عبارة عن الصاع والصاع، وهي اثنان كيلو من القمح، وبذلك تكون في حدود من 5 جنيهات تخرجها عن اليوم وتفطر، وبذلك يكون المبلغ التي تخرجه عن الشهر من 150 جنيهًا، فإذا كانت المرأة مستطيعة، يمكن إخراجها إلى عدة أشخاص أو لشخص واحد، وذلك تكون كفارة الصيام للحامل».