أستاذ طب نفسي: الترابط الأسري يحافظ على الصحة النفسية وزيادة خلايا المخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أهمية الترابط والاستقرار الأسري، لضمان صحة نفسية وبدنية أفضل للأطفال، مؤكدا أن الترابط الأسري أهم شيء في حياة الإنسان، ولا سيما في شهر رمضان، إذ يعد واحدا من الأشياء التي تحافظ على الصحة النفسية والسعادة وعمل العقل بانسيابية.

اكتساب المهارات والتعامل مع الآخرين

أضاف «رامي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، بصحبة الطفلة سلمى وليد، أن كل الدراسات والعلوم تشير إلى أن وجود الشخص مع أسرته يساعده على التعامل مع الآخرين، كما أنه يجعله يكتسب مهارات التواصل مع المحيطين.

ولفت إلى أن التواصل مع الأسرة، خاصة في وقت مثل رمضان والأعياد، يفرز هرمونا في المخ يجعل الخلايا قادرة على مقاومة الضغوط والصدمات في الحياة، ويجعل الألياف العصبية أكثر قدرة على أن يكون الشخص أكثر ذكاء، وقادرا على حفظ المعلومات والتعامل مع الحياة بشكل أكبر.

زيادة خلايا المخ

أوضح أستاذ الطب النفسي، أن الجلسات العائلية دون الاطلاع على الموبايل، تؤدي لزيادة خلايا المخ، لذلك ينصح بالجلوس مع العائلة والأصدقاء والجيران، لأن الفوائد لا تقتصر على السعادة الحالية، لكن مفيدة للمستقبل.