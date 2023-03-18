تعرفي على طرق تجهيز طفلك لشهر رمضان.. «عوديهم يحضروا معاكي السحور»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون حول العالم من العام للعام باحتفالات خاصة، وروح إيمانيه يحتاج الآباء لغرسها في قلوب أطفالهم، ذلك لأن ما نفعله خلال هذا الشهر يبين لأطفالنا ما ينبغي أن يعنيه لهم هذا الشهر، كما يجب أن نقنع أولادنا أن هذا الشهر هو شهر خصوصي وأنه مناسبة للفرح، وهم بحاجة إلى رؤيتنا ونحن نتطلع إلى ذلك، ويجب عليهم مشاركة الجو الاحتفالي معنا، وهو أيضًا مناسبة جيدة لنا لنقدم لأطفالنا هدايا تقربهم إلى الله وهي القرآن وكتبا عن الإسلام تناسب أعمارهم، كتب ملونة وجذابة، وفقًا لموقع «Mychildguide»البريطاني.

كيف تستقبلين شهر رمضان مع طفلك؟

مع اقتراب شهر رمضان 2023، ينبغي السماح للأطفال بالمشاركة في توزيع الصدقات على الفقراء والمحتاجين، ذلك لأن هذه التجربة تعلم الأطفال أن يقدروا البركات العظيمة التي يحصلون عليها أثناء تنمية قيمة مساعدة الآخرين.

تحدثي عن رمضان أمام أطفالك

اجلسي أنت وزوجك مع أطفالك، وتحدثوا عن رمضان، قبل قدوم الشهر بأيام؛ حتى يتفهموا، اربطي قدوم الشهر الكريم بضيف عزيز أو صديق مقرب يأتي مرة واحدة في العام حتى يقدر الطفل أهمية شهر رمضان ويشعر بسعادة بقدومه،

جهزي المنزل مع أطفالك

تستعد الأمهات مع قدوم شهر رمضان بتجهيز المنزل من تنظيف وترتيب وتعليق الزينة وغيرها، لذلك قسّمي العمل بين أطفالك بإعداد خطة عمل بسيطة؛ للاستعداد معًا لوصول الضيف العزيز، وأعدوا معًا المنزل، عبْر شراء المستلزمات التموينية سويًا، ووضع الزينة التي تناسب هذا الشهر.

علميهم معنى الدعاء والصدقة

مناسك شهر رمضان إيمانية وروحانية لذلك اجعليهم يبدأون بالتصدق؛ حتى يدركوا بركات الشهر الفضيل، وذلك من خلال وضع الفائض عنهم في عبوات، ووضعها في صناديق الزكاة، المتوفرة في الشوارع، وعلميهم أيضًا الدعاء، حتى يستوعبوا انه يمكنهم طلب أيّ شيء يريدونه، ولا بد من دفعهم لأن يطلبوا أشياء للآخرين، وكذلك لأنفسهم.

وعلى الصعيد العملي، يمكنك تشجيع الأطفال على الصيام حتى الساعة 10صباحا أو ظهرا عند أول مرة لهم خلال شهر رمضان، كما يمكن زيادة هذا الحاجز الزمني تدريجيا حتى بعد الظهر أو في وقت مبكر من المساء يجب على الآباء التأكد من أن الأطفال يتم إطعامهم بشكل جيد في السحور.

يجب أن يكون الصوم الأول للطفل مناسبة للاحتفال، فهذا اليوم الاول صعب جدا على الولد، لذلك يجب أن يعترف بإنجازه بهدية، فإذا انكسر الصوم وكذب، فلا تنعتها أو تنعته بالكاذب، من المحتمل أن الطفل كذب لأنه لم يرد أن يخيب أملك بدلا من ذلك، استغلي الكذب كفرصة لتعليم الاولاد اهمية الاستقامة.

اشرحي له معنى المكافأة

تحدثي مع طفلك عن فتح أبواب الجنة في هذا الشهر الكريم، وما وعد به الله الناس الذين يلتزمون بشهره الكريم، وساعدي الأطفال على الاستفادة القصوى من شهر رمضان، من خلال تحفيزهم على الصيام والإفطار.

دعيهم يشاركوكِ إعداد السحور والإفطار

تعتبر المشاركة من أهم الأعمال التعاونية التي يمكنك أن تستغلي شهر رمضان في تعليمها لطفلك، لذك دعيهم للمساعدة في تحضير وجبات الإفطار والسحور، بالإضافة إلى إن إشراك الأطفال في تحضير موائد الصيام، يمنحهم الكثير من الفخر في عملهم عندما يصومون؛ إضافة لامتلاك القدرة على التحمل لمواصلة الصيام؛ لأنهم اتخذوا القرار.

دربي أطفالك على الطعام المناسب

في شهر رمضان علّمي اطفالك أن حشو المعدة بالكثير من الطعام سوف يمدد معدتهم، التي ستطلب وجبات طعام أكبر بعد رمضان، كما أن الشبع المفرط يسبب المزيد من التعب والخمول، ويمنعهم من القيام بواجب الصلاة، وهذا كله يجعل الصيام أكثر صعوبة.

اقرأي لهم القصص الإسلامية

في المساء علميهم معنى الإسلام، وعرّفيهم على تاريخ رمضان، وماذا كان يفعل النبي محمد «صلى الله عليه وسلم» وأصحابه، رضي الله عنهم، أثناء الصيام، وخصصي وقتًا لقراءة القرآن ذلك سيلهيهم عن التفكير فقط بالطعام.