اللحظات الأخيرة في حياة الطفل باسل المتوفى في عيد ميلاد صديقه.. ودع أمه واتكهرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الحزن الشديد سيطرت على أصدقاء ومعلمي إحدى المدراس بالقاهرة، بعد مصرع طفل يدعى «باسم محمد» طالب في الصف السادس الابتدائي، أثناء حضوره حفل عيد ميلاد صديقه إثر تعرضه لحادث أليم.

وفاة طالب بمدرسة بالقاهرة

وعلى الفور، نعت المدرسة التي ينتمي إليها الطفل ابن محافظة أسيوط عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الطفل بكلمات مؤثرة، مدونة: «بقلوب يعتصرها الحزن والألم تنعى المدرسة ابنها الحبيب الطالب «باسل محمد حسين قطب» بالصف السادس الابتدائي بالمدرسة، والذي توفى مساء الأربعاء إثر حادث أليم، شقيق جودي بالصف التاسع ومازن بالصف الرابع بالمدرسة.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا باسل المحزونون ولا تقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

شاهد عيان.. الولد مات في ثواني

وعلى الفور بدأ اسم الطفل باسل يتصدر محركات مواقع التواصل الاجتماعي، باحثين عن سبب وكواليس وفاته، التي كشفت عنها السيدة «فاطمة» شاهد عيان، ووالدة صديق الضحية، لـ«هُن» مؤكدة إنه تعرض للصعق كهربائي: «كنا في مول في قسم العاب كان واحد زميلهم عامل عيد ميلاده والطلاب خرجت من المدرسة مع أولياء الأمور للمكان ومكملناش 10 دقائق بعد ما أكلوا فطائر البيتزا وانتشروا يلعبوا مفيش ثواني لقينا الأولاد بيصرخوا وينادوا على زميلهم يرد عليهم، جرينا لاقيناه مات متكهرب بسلك عريان بالألعاب».

«بعض الأمهات ذهبن للمستشفى مع الطفل والباقي فضلوا مع الأولاد يهدوهم، لأنهم تعرضوا لصدمة نفسية قوية من صراخ وتعب».

والدته ودعته ومشيت

وحول مشاهدة والدته للحادث، أكدت إنها لم تلحق به، إذ احضرته وذهبت، موضحة: «والدته أحضرته للمول ومشيت لأن عيد الميلاد كان للأولاد فقط، ولكن الأمهات اللي شاهدو الحادث كانوا مودين أولادهم وماشيين بس ده حدث بثواني، ففي مننا اللي شاف».