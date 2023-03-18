نصائح للعرائس الجديدة للتعامل مع الديب فريزر والفرن الكهربائي.. «عشان ما تعطلش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما تعاني بعض الفتيات والعرائس من مشاكل في التعامل مع الأجهزة الكهربائية الخاصة بها في الأشهر الأولى من الزواج، فضلا عن فساد البعض منها، أو تعرضها للاحتراق أو التلف بشكل سريع، بجانب حدوث الأعطال الفنية بها، ما يجعلها تضطر للبحث عن سبب تلك الأعطال، كما تجهل البعض منها طرق الاستخدام الأمثل لها، خاصة الديب فريزر والثلاجة والفرن الكهربائي، الذي يعتبر من أكثر ما يتم استخدامه في المنزل كل يوم.

نصائح للعرائس الجديدة وربات المنازل

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نصائح للسيدات وربات المنازل للتعامل الأمثل مع الأجهزة الكهربائية خلال تلك الفترة لترشيد الاستهلاك، تجنبا لوقوع حرائق أو أعطال بها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كان من بين النصائح التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فيما يخص الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي، كالتالي:

1- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

التعامل مع الديب فريزر

وفيما يخص طرق الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد الاستهلاك، فقد حدده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:

1- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

2- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

3-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

4- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

5- احرصي على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.