جورجينا تكشف تفاصيل وفاة ابنها في 2022: «أسوأ لحظة عشتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الأولى، وبكلمات مؤثرة وقاسية، وبطريقة مؤثرة، كشفت جورجينا رودريجيز، صديقة نجم منتخب البرتغال ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، عن تفاصيل وفاة طفلهما، واصفة الأمر باللحظة الأسوأ في حياتها، وذلك من خلال المقطع الدعائي للموسم الثاني من مسلسلها الوثائقي «أنا جورجينا» عبر أحد المنصات.

أسوأ لحظة في حياتي

وقالت جورجينا، إنه في العام (2022) مررت بأفضل وأسوأ لحظة في حياتي، إذ أعلن كريستيانو وشريكته لأول مرة وفاة ابنهما التوأم، أنجيل، وذلك في أبريل 2022، وقتما كشفا عن ولادة ابنتهما بيلا.

وفقاً لصحيفة «إندبندنت» استمر المقطع في عرض فيديو لجورجينا ورونالدو وهما يحملان الموجات الصوتية لتوأمهما، وذلك قبل عرض صور وهما يحملان ابنتهما التوأم المولودة حديثاً، قبل أن تظهر جورجينا باكية وهي تشرح كيف ساعدها نجم الكرة في التغلب على حزنها.

وقالت: «الحياة صعبة.. الحياة تستمر، لدي أسباب للمضي قدما ولأكون قوية، شجعني كريس حقاً على الاستمرار في أعمالي»، ليرد عليها قائلًا: «جيو، تابعي حياتك. سوف يفيدك ذلك».

وأعربت جورجينا، عن امتنانها لأحبائها: «أولويتي الآن هي عائلتي وأولادي. أنا سعيدة جداً وممتنة»