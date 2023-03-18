في اليوم العالمي لإعادة التدوير.. رائدات مصريات يحاربن من أجل البيئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل العالم اليوم 18 مارس، باليوم العالمي لإعادة التدوير، وهو يعد مبادرة شجعت الجميع على إعادة إحياء المنتجات والمواد التي لم نعد نستخدمها، من خلال استخدامها بطرق عديدة أخرى، لتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير بهدف نشر التوعية بأهمية كل المواد والنفايات بمختلف أشكالها، لعدم تلوث البيئة، ولأن هناك طرقًا لإعادة التدوير تسمح بإعادة استخدام المواد عدة مرات، وتصاعد اهتمام العالم بالأمر تزامنًا مع مؤتمر المناخ، وظهرت العديد من السيدات التي لها باع في وصول إعادة التدوير إلى الجميع.

اليوم العالمي لإعادة التدوير

وفي هذا اليوم، ونقدم لكم رائدات في مجال إعادة التدوير:

أوليفيا

أوليفيا طبيبة مصرية ابتكرت تقنية لإعادة تدوير البلاستيك، من خلال براءة اختراع في إعادة تدوير النفايات الطبيعة، بأحد مشروعات الاقتصاد للبلاستيك بدولة أيرلندا، وطُلبت باستخدام مجال الكيمياء الحيوية للتطبيق العملي، لإعادة تدوير البلاستيك بصورة صحية والاستفادة منها.

بياتريز لاندا

وبحسب WASTE and RECYCLING، الخاص بإعادة التدوير، وُلدت بياتريزر في ألمانيا وعملت الكثير من الطرق لإعادة التدوير في فئتها وعلمت لإحدى أكبر شركات إعادة تدوير الألمنيوم في العالم، وساهمت في تعريف المجتمع كيفية إعادة تدوير الألومنيوم.

ماهيتاب الرمال

الشابة ماهيتاب الرمال، كانت من بين 4 آلاف متقدمة لبرنامج سيدات التكنولوجيا، والمصرية الوحيدة التي تشارك في مجال البيئة والتكنولوجيا، ليقع الاختيار عليها مع 3 سيدات أخريات في مجال العلوم وفي مجال التكنولوجيا، لتفوز بالزمالة لعام 2022، كرائدة وقيادية في مجال التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة.

ناتاليا زولود

ناتاليا قامت بالعمل في قطاع إعادة التدوير قبل سنوات عديدة، وقامت لنشر فكرة أن الصناعة هي إعادة التدوير.

نوران البنان

نوران لها باع كبير في الاستدامة، تقوم بحث السيدات على تغيير السلوك الاستهلاكي غير الواعي للملابس، وتقدمها لهم في شكل معلومات لتغيير العادات الاستهلاكية غير الواعية في الشراء، للإيمان بأهمية مشروعات صديقة للبيئة، وكانت مشتركة في مبادرة بنك الكساء المصري ومركز كوكون الثقافي، في معرض الشياكة المستدامة.

سوزي بريراج

كانت أول امرأة يتم انتخابها لعضوية مجلس إدارة الجمعية البريطانية لإعادة تدوير المعادن وبعد ذلك تم انتخابها رئيسة لـBMRA في عام 2016.