الامارات | «ابنة صياد اللؤلؤ» بتقنية الواقع المعزز في متحف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف متحف المستقبل عرض ابنة صياد اللؤلؤ يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري في تمام الساعة 7:00 مساءً، حيث يمزج العرض أحدث التقنيات مع عروض الأداء الحركي والموسيقى والسرد، ليأخذ الجماهير في رحلة فريدة مع أمواج الخليج في سرده لقصص الأسرة والتقاليد ومخاطر الغوص وعجائب البحر.

ويتضمن العرض أداءً حركياً معاصراً مع سرد مباشر للقصص، ويعتمد على تقنيات الواقع المعزز لتسليط الضوء على فن صيد اللؤلؤ التراثي. وتدور أحداث العرض حول صياد لؤلؤ وابنته ورحلتهما لإيجاد لؤلؤة أسطورية، في قصة رائعة تناسب جميع الأعمار وتجمع بين التراث القديم والخيال الفني.

تؤدي الفنانة ومؤلفة الأغاني المرشحة لنيل جائزة غرامي ميسا قرعة دور راوية القصة في العرض، ويأتي هذا العرض الفريد في إطار تعاون بين الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط والمؤلفة الموسيقية الإماراتية إيمان الهاشمي، وبول إميرسون من شركة كومباني إي الأميركية الشهيرة للرقص المعاصر، الذي تشارك في إنتاجه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي، والمجمع الثقافي.