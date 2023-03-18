«حنين» تبيع الطعام الكوري في المعادي: زيارة سفير سول بالقاهرة فرحتني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في إحدى شوارع المعادي أمام مكتب البريد تقف فتاة في العشرينات من عمرها، لتبيع مجموعة من أشهر الأكلات الكورية التي بدأت في الانتشار داخل المجتمع المصري، هي حنين خالد الفتاة المعروفة ببيع الأكلات الكورية بالمعادي، والتي زارها السفير الكوري هونج جين ووك وأشاد بالأكلات التي تقدمها، حسبما روت لـ«هن».

زيارة السفير الكوري لحنين في الشارع

خلال ساعات عملها بجانب إحدى الأرصفة في المعادي قام السفير الكوري الجنوبي بمصر، هونج جين ووك بزيارة مفاجئة للفتاة العشرينية حنين خالد، ذلك اللقاء الذي خلق البهجة والسعادة في قلبها حيث أنها تهوى الثقافة الكورية وتحب ذلك البلد الذي يحبه آلاف المصريين، أثناء الزيارة كانت «حنين» تحمل بين يديها صندوقاً به مجموعة من الوجبات الكورية الشهيرة منها الموتشي، وعلى الصندوق كلمات باللغتين الكورية والعربية وأعلام كلا الدولتين.

خلال الزيارة التي لم تصدقها «حنين» من السعادة انتشر فيديو بين رواد التواصل الاجتماعي عن تلك المبادرة اللطيفة من السفير لتشجيع الفتاة، قال من خلاله: «الأكل الكوري دا حلو أوي» ليشيد بطهيها، كما قال أيضا: «مبسوط إني ممكن آكل كوري في شارع في مصر».

كانت الفتاة العشرينية في البداية تقوم بتجهيز الأكل وتقوم بعمل إشارة عبر صفحتها إلى السفير والمركز الثقافي الكوري: «في البداية كنت كل حاجة بنزلها بعمل منشن للسفير والمركز الثقافي والسفارة، لحد ما لاحظ والسفارة كلمتني تسألني عن مواعيدي وإجازاتي بس مقالوش إذا كان جاي أو لا، يوم ما هو جه سألوني الصبح إذا كنت موجودة ولا فاعرفتهم وعملوا لايك على المسدج بس مقالوش بردو وفجأة لقيته قدامي، كانت مفاجأة لطيفة فرحت بيها أوي ومكنتش مصدقة، وهو شخص ذوق ومحترم جداً».

حب ابنة القاهرة للأكل الكوري

عشق ابنة محافظة القاهرة للأكل الكوري دفعها إلى تعلمه، رغبة منها في نشر الثقافة الكورية عبر شوارع المحافظة، من خلال عمل مشروع صغير عبارة عن صندوق تضع فيه الأكل وتتجول به في مختلف الشوارع.

وإقبال شديد شهدته الأكلات التي كانت تجهزها الفتاة العشرينية من قبل الكثير من الأشخاص حتى أصبح لها زبائن خاصة بها وهو ما دفعها إلى المواصلة والتطوير من نفسها: «أنا بعد لما بخلص تجهيز الأكل من البيت وبنزل الشارع أبيعه والحمد لله ليا زبائن كتير والأكل عجب ناس كتير»، مشيرة إلى أنها تخرجت في كلية التجارة.