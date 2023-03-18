ملكة جمال البحر المتوسط والفائزة المحجبة.. سباق الساحرات نحو العرش

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

توجت هبة أحمد، بلقب ملكة جمال البحر المتوسط «Miss Mediterranean»، في نهاية الحفل الذي أقيم مساء أمس، لاختيار ملكة جمال البحر المتوسط للموسم الثالث على التوالي، الذي عقد في الثانى عشر من مارس الجاري، تحت رئاسة الدكتور سميرة صلاح، بمشاركة 18 متسابقة من مصر.

ملكة جمال البحر المتوسط

شهدت مسابقة ملكة جمال البحر المتوسط 2023، تتويج ثلاث ملكات، إذ فازت هبة أحمد باللقب، فضلًا عن فوز تسنيم مجدي بلقب ملكة جمال المراهقات، وفوز ياسمين نصر بلقب ملكة جمال المحجبات.

وأعلنت النتائج في ختام الحفل، بحضور لجنة تحكيم المسابقة ضمت كل من الدكتورة سميرة صلاح، الفنان محسن صبري، الحكم الدولي السورية نور نوري، خبيرة التجميل رانيا العربي، الدكتور كريم نور الدين استشاري جراحة التجميل، خبيرة التجميل إيمان داوود.

من هي ملكة جمال البحر المتوسط؟

جدير بالذكر أن ملكة جمال البحر المتوسط 2023، قامت بعمل زيارات لبعض مستشفيات السرطان المجانية، لرفع الروح المعنوية للمحاربين، مثل مستشفى بهية، ضمن وفد من ملكات الجمال، كما شاركت أيضا الوفد في زيارة مستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان، بالإضافة إلى عدة مبادرات خيرية.

وشاركت هبه أحمد في مبادرات دعم وتنشيط السياحة إلى شرم الشيخ وسيوة، إذ تأتي مشاركتها في مسابقة ملكات جمال المتوسط، تكليلًا لما قامت به من العمل التطوعي الإنساني والخيرى في عديد من المناسبات والمبادرات.