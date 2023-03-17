هل تتسبب الحالة النفسية السيئة في زيادة الوزن؟.. سمر أبو شقة وصلت لـ85 كيلو

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

كثير من الفتيات والسيدات يدخلن في حالة نفسية سيئة، بسبب ظروف خاصة مختلفة، منهن من يحاول الخروج من تلك الأزمة بطرق مختلفة، حتى لا يقعن فريسة وعرضة لاكتساب وزن شديد، أو التعرض للإصابة بالأمراض المختلفة، الناتجة إما عن تناول الكثير من الأطعمة المختلفة أو عدم الخروج من المنزل، بسبب الاكتئاب أو المعاناة من مشكلة ما، ما يجعل البعض يبحث عن طرق تساعد على استعادة الرشاقة والجمال مجددًا وتحسين الحالة النفسية التي كن عليها من قبل.

هل الحالة النفسية السيئة تؤثر على الوزن؟

تحدثت الدكتورة زهراء محمد، إخصائية العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وإصابات الملاعب بجامعة القاهرة، لـ«هُن»، عن تاثير الحالة النفسية على زيادة الوزن، قائلةً: «تؤثر الحالة النفسية التي يعاني منها الأشخاص على شتى الأمور في حياته، خاصة الجسم إذ نجد بأن هناك أجسادا قابلة لزيادة الوزن وأخرى تخسر وزنا كبيرا، وهو يعود إلى مدى قدرة الجسم وطبيعته في التعامل مع حالات الاكتئاب أو الحزن الذي هو أمر طبيعي، فنجد بأن هناك أشخاصا يكون لديهم شراهة كبيرة في الأكل وتناول كميات كبيرة وفي أوقات متفرقة من اليوم، ما يجعلهم عُرضة لاكتساب الوزن نتيجة العزلة وعدم الاختلاط، كما هو وسيلة البعض لإخراج الشحنة السلبية التي يشعرون بها».

وتابعت أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، بإن الأمراض النفسية الأكثر شيوعًا تخلق حالة من الاكتئاب لدى الفتيات بشكل خاص، وهو ما يؤدي إلى قلة الحركة والنشاط البدني واضطراب النوم، وعدم القيام بممارسة الرياضة، والتي بدورها تؤدي للسمنة المفرطة.

وزن زائد بسبب حالة نفسية سيئة

كانت من بين الفتيات اللواتي عانين من حالة نفسية سيئة هي سمر أبو شُقة، والدة ابنة الفنان تامر عاشور، التي اكتسبت وزنا زائدا، حت وصلت إلى 85 كيلو، ما جعلها تقرر اتباع نظام صحي من جديد، للظهور بشكل أنيق وجذاب، والتي أرجعتها إلى معاناتها من بعض المشاكل في حياتها.

خسارة 15 كيلو في 8 أسابيع

وشاركت سمر أبو شُقة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تشرح فيه كيف خسرت وزنها وتوجه نصائح للفتيات بضرورة المحافظة على الجسم والابتعاد عن التوتر والضغوطات التي تؤثر بالسلب على الصحة، إذ قالت: «خسيت من 85 كيلو لـ70 في 8 أسابيع، مقاساتي اتغيرت جدا، أخدت نظام دايت بانتظام، الناس اللي عندي ممكن متحسش باختلاف، بس هتاخدوا بالكوا من الفترة اللي أنا وقعت فيها تماما ومبقتش أنزل صور خالص، تخنت جدا وده كان مضايقني جدا، كنت بفكر أعمل تكميم لا هحط كبسولة».

قررت «أبو شُقة» الخضوع لنظام صحي مع إحدى أطباء التخسيس والتغذية العلاجية، الذي قام بإجراء نظام جعلها تخسر 15 كيلو من وزنها في 8 أسابيع فقط، مضيفة: «بعد ما بدأت واللي عارفني فعلا من تاني جلسة بدأت أحس بفرق، من رابع جلسة صرفت نظر عن عمليات النحت، واللي خلاني أكمل هو التغير الفظيع في المقاسات لأول مرة في حياتي أكون بعمل دايت وبخس وميهمنيش خالص خسيت قد ايه، لأن أنا شايفة مقاساتي وشكلي اتغيروا قد ايه».

ووجهت سمر أبو شُقة نصيحة للفتيات الراغبات في خسارة الوزن قائلةً: «أنا كانت مشكلتي بين 15 إلى 20 كيلو، لسه مكملة كنت حاسة الموضوع صعب في البداية وبيأس جدًا وباكل وجبات سريعة كتير».