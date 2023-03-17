مدربة تطوير مهارات: موازنة المرأة بين الأسرة والعمل وطموحها معادلة صعبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت فاتن سلامة، مدربة تطوير المهارات، إن هناك عديد من الدراسات حول موازنة المرأة بين الأسرة والعمل وطموحها الشخصي، موضحة أن أحد أهم تلك الدراسات أفادت بأن التوازن بين الثلاث أمور السالف ذكرها أمر صعب للغاية، فهناك 72% من السيدات يعملن على مستوى العالم، متابعة أن السيدات بدأن يلجأن للعمل من المنزل بعد جائحة كورونا بهدف دعم ومساندة منازلهن ماديًا.

وأضافت «سلامة»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» من تقديم هبة ماهر ورحمة خالد عبر فضائية «dmc»، أن 22% من السيدات اللائي يشغلن الوظائف لديهن أهداف لشغل المناصب العليا والتطور في أعمالهن، أما النسبة الباقية ترجع لسيدات يعملن بهدف دعم أسرتهن وأطفالها ماديا كون الظروف الاقتصادية والوضع المعيشي سبب دفعهن لذلك.

وتابعت بأن طموحات بعض السيدات هو تربية الأطفال وليس شغل المناصب والعمل وتحقيق «كارير»، مشيرة إلى أن شخصيات السيدات مختلفة فهناك من لا تستطيع ترك العمل والجلوس وسط الأولاد، لذلك على كل امراة الفخر بكونها تحقق الإنجاز الذي تريده سواء كونها ربة منزل أو امرأة عاملة.