صفاء الطوخي تكشف كواليس خفية عن عبلة كامل: وزنها زاد بسبب فاطمة كشري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاهد استثنائية وترابط من نوع خاص، لعلاقة الحموات القائمة على الصداقة والتناغم، عكس المتعارف عليه، جسدتها الفنانة عبلة كامل والفنانة صفاء الطوخي، خلال مشاهدهما في المسلسل العائلي الأشهر «لن أعيش في جلباب أبي»، أحد أهم الأعمال التي جسدت حياة الأسر المصرية البسيطة المتمسكة بالعادات والتقاليد، وبرهنت بأن علاقة الحموات لا تتأثر، حتى بعد انقطاع العلاقة بين الأبناء.

علاقة عبلة كامل وصفاء الطوخي

تحدثت الفنانة صفاء الطوخي، عن كواليس وأسرار دور عبلة كامل (فاطمة كشري)، في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، خلال استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلةً: «لما اتعرض عليا الدور استغربت جدا، كنت لسه طالبة في المعهد، وعبلة صديقتي جدا، هي فنانة استثنائية، كنت أنا في سنة ثالثة، واللي عامل ابني خالد العيسوي، زميلي في السيكشن، وكا بنعمل بالليل مشروعات المعهد، والدور كان مراحل».

مراحل تطور شخصية عبلة كامل

«عبلة حبيبتي جدا، وفي علاقة صداقة بتربطنا ببعض من وقت ما كانوا ولادنا صغيرين»، عبارة تحدثت من خلالها صفاء الطوخي، عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنانة عبلة كامل، مضيفةً: «هي كانت لسه متخرجة من سنتين وكانت صغيرة أوي، هي أكبر مني بحاجة بسيطة لا تذكر، وكانت بتعمل مسرح في الجامعة، هي تخنت مخصوص علشان تقدر تعمل المرحلة الثانية من الشخصية، وهي الأم، هي استثنائية جدًا، ومش هتتكرر تاني، أنا بحبها جدا، وبحب تمثيلها على مستوى الشغل وعلى المستوى الشخصي».

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

مسلسل اجتماعي مصري، عرض في شهر رمضان، 21 يناير 1996، وكان له انتشار واسع في كل الدول العربية، بطولة نور الشريف الذي قام بدور عبد الغفور البرعي، وعبلة كامل، التي قامت بدور فاطمة كشري، والعمل من إخراج أحمد توفيق، وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.