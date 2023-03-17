سلوكيات خاطئة تجنبيها في رمضان.. احذري السموم البيضاء والدهون المهدرجة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات عن الأسباب والسلوكيات الخاطئة التي يتبعها الأطفال وكبار السن في أسلوب حياتهم اليومي، ما يمكنه أن يؤثر على التغذية غير الصحية، والتي تتفاجأ بإنها يمكن أن تتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة من بينها السكري والقلب والضغط، خاصة في شهر رمضان الكريم، الذي يتناول البعض الكثير من الأطعمة والأكلات التي لا تتناسب ما طبيعة الأمراض المصابين بها، خاصة مرضى السكري الذين يتناولون الحلوى والسكريات بكثرة، ما يمكن أن تؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم.

سلوكيات وأطعمة خاطئة

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أهم العوامل السلوكية التي تتسب في الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والتي تؤثر بالسلب على الصحة ويعاني منها البعض، خاصة الأطفال وكبار السن في شهر رمضان الكريم.

ومن بين الطرق التي تساعد على التغذية غير الصحية، التي أشارت إليها «الصحة»، كالتالي:

- التقليل من استهلاك السموم البيضاء الموجودة في الملح والسكر والدقيق الأبيض.

- تجنب تناول المخللات واستبدالها بطبق السلطة الخضراء واستبدال الملح بالخل والليمون.

- يعد تناول طبق السلطة الخضراء بشكل يومي من أهم أسباب الوقاية من الإصابة بالأمراض غير السارية وخاصة الأورام السرطانية.

- تجنب استخدام الدهون المهدرجة في الطهي واستبدالها السمن البلدي أو الزبدة أو الزيوت النباتية.

- الحرص على تناول 5 ثمرات يوميا من الخضراوات أو الفاكهه متوسطة الحجم.

- يجب الحرص على ممارسة الرياضة باستمرار والحرص أيضا على شرب المياه خاصة في الاوقات التي تنخفض فيها درجة الحرارة، ما يؤدي للشعور بالعطش الشديد في نهار رمضان، والتي يمكن أن ينذر قلته بالكثير من المشكلات الصحية، خاصة لمرضى الكلى والحصوات، والقلب، حتى لا تؤدي للغيبوبة المفاجأة أو الوفاة.