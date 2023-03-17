سر ظهور ملابس رجال الفراعنة على المعابد صيفية.. ماذا كانوا يرتدون في الشتاء؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما تزال أسرار عصر الدولة المصرية القديمة، وكل ما يتعلق بالحياة الاجتماعي بعصر الفراعنة واحدة من الأسرار التي تثير فضول الكثير، خاصة كل ما يتعلق بملابسهم ومظهرهم، وأسس الحياة الاجتماعي من الزواج والانفصال وغيرها من الأمور التي تثير التساؤلات بين الحين والآخر.

ماذا كان يرتدي رجال الفراعنة؟

أكد الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن الأزياء في مصر القديمة كانت شيئًا في غاية الأهمية، موضحًا إن الرجال كانوا يرتدون ملابس مختلفة عن النساء، عبارة عن نقبة قصيرة، أي فوق الركبة، وكانت أشبه بـ«الشورت» الحديث، المصنوع من الكتان، ومكون من قطعتين يربطهما حزام جيدًا.

وأوضح أن الجزء الأعلى للرجل، كان عاريًا، كما ظهروا على المعابد، موضحًا إن هذا التصميم من ملابس الرجال كان للملوك أو النبلاء، لكن كان الملك يكتب اسمه الخاص به في خرطوش فوق ملابسه، لطبيعة عمل الرجال خارج المنزل والتي كانت تقتضي من الرجال سهولة وحرية الحركة، سواء في الحقول أو في المعارك أو في المعابد وغيرها من الأنشطة التي كان يقوم بها المصري القديم.

ماذا كان يرتدي رجال الفراعنة في الشتاء؟

أما عن فصل الشتاء، كان الرجال يرتدون طبقات من الملابس تغطي جسدهم من الأعلى، وكان للكهنة أشياء إضافية من الجلد يضعونها فوق ملابسهم على الكتف، وكانت ملابسهم طويلة، وفقًا لما ذكره «عبدالبصير» لـ«هُن».

أكد أن أغلب ملابس المصريين القدماء تُصنع من الكتان الذي كان يعتبر الأفضل في مصر القديمة، أما الصوف فاعتبره القدماء المصريين ليس طاهرًا، كما استطاعوا التفنن بشكل عام في ألوان الملابس، مثل صبغها من نبات النيلة ليعطيها اللون الأزرق، مع الرسومات على الأزياء والتطريز والنقوش وغيرها.

كيف ارتدى الملوك ملابسهم؟

بحسب ا مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، كان للملوك في مصر القديمة زيهم المميز، والذي كان يحمل عديد من الشارات الملكية التي تؤكد وتدل على مكانتهم السامية في المجتمع المصري القديم باعتبارهم ممثلي الآلهة على الأرض.

النظافة أولًا

وشدد «عبد البصير» على اهتمام المصري القديم بالنظافة الشخصية: «كان لهم مصففين، ويحلقون الشعر حتى لا تكون به أية حشرات، وكان الكهنة المصريون القدماء على درجة عالية من النظافة، إذ كانوا يستحمون مرتين في اليوم».