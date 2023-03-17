طرق عمل السمن البلدي قبل رمضان.. مكونات بسيطة وخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، تحتاج معظم ربات البيوت، إلى إعداد الأطعمة المختلفة للتخزين، ويعد السمن البلدي الأساس في إعداد الوجبات، إذ يضفي طعمًا مختلفًا لكل الأطعمة، وتحب بعض السيدات أن تصنع السمن البلدي في المنزل، لذلك نستعرض طرق عمل السمن البلدي في المنزل، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل السمن البلدي من الكريمة

المكونات:

- كريمة لباني.

- رشة ملح.

طريقة التحضير:

- لعمل السمن البلدي من الكريمة اللباني، احضري علبة كريمة واضربيها بالمضرب أو في الخلاط.

- اضربي المكونات جيدًا حتى الخلط.

- اضربي المكونات في الخلاط، حتى يثقل العجين لعمل السمن.

- قلبي الزبدة، حتى ما يفصل عنها اللبن تماما.

- الباقي في الخلاط هو السمن، ضعيه في علبة، واحفظيها في الفريزر.

- ضعي السمن البلدي في الثلاجة طوال الوقت، وعند استخدامها بملعقة جافة ونظيفة تمامًا، ليس بها بقايا طعام وغير موضوعة بالفم.

بديل السمن البلدي

المكونات:

- زيت.

- لبن حسب الحاجة.

- قشطة.

طريقة التحضير:

- احضري قشطة وش اللبن، أو قشطة بلدي من عند اللبان.

- ضعي القشطة في الخلاط، واضربيها مع اللبن.

- اضربيها حتى تثقل وضعي الزيت تدريجيًا.

- احفظيها في علبة في الثلاجة.

طريقة عمل السمن البلدي في البيت

المقادير:

- زبد فلاحي.

- ملح.

طريقة التحضير:

- ضعي كور الزبدة الفلاحي في إناء نظيف وجاف على نار هادئة.

- اتركي الزبدة على النار حتى تذوب تمامًا وتغلي وتظهر رغوة بيضاء على وجهها.

- ضيفي ملعقة صغيرة ملح أثناء الغليان.

- اتركي الزبدة على نار هادئة حتى يصبح لونها أصفر صافي جدا.

- ارفعي الحلة من النار، حينما تنتهي الرغوة.

- اتركي السمن حتى يبرد تمامًا، ثم صفى وضعي في في بطرمانات زجاجية.

- يجب أن يكون السمن في درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في البطرمانات.