صيحات مكياج مسائي ناعم بإطلالة أكثر هدوءاً وأناقة

تُفضل الكثير من الفتيات اعتماد المكياج البسيط والناعم، الذي لا يعتمد على الكثير من الألوان أو الكونتور، بهدف الظهور بإطلالة أكثر هدوءاً وأناقة.وتختلف طرق تطبيق المكياج المسائي بحسب صيحة المكياج التي يتم اتباعها، وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ مجموعة من صيحات المكياج، لتختاري من بينها مكياج مسائي ناعم يُظهر جمالك وأناقتك:

مكياج وردي

يُعد المكياج الوردي خياراً مثالياً للفتيات اللاتي يبحثن عن صيحة مكياج مسائي ناعم، إذ يعتمد على استخدام درجات اللون الوردي سواء الفاتحة أو الداكنة، وذلك بتطبيق ظلال العيون باللون الوردي على الجفن المتحرك، مع تطبيق الكحل الأسود داخل العين، ثم استخدام أحمر شفاه بنفس الدرجة أو بأحد درجات اللون الوردي، وتطبيق أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح على الخدود.

مكياج كلاسيكي

المكياج الكلاسيكي يُعد واحداً أكثر أنواع المكياج نعومة ويساطة، حيث يعتمد على البساطة في تطبيق درجتين على الأكثر من درجات ألوان المكياج، مع تطبق أحمر الشفاه الأحمر سواء باللون الصارخ أو الداكن.

ويتم تطبيق المكياج الكلاسيكي باستخدام ظلال عيون باللون البيج، وفي كثير من الأحيان، يلجأ البعض إلى الاستغناء عن ظلال العيون، والاكتفاء برسم العينين بالآيلاينر الأسود، بتطبيق رسمة آيلاينر مجنح ذي خطوط عريضة، مع تطبيق الكحل الأسود داخل العينين.

مكياج نيود

حقق مكياج النيود رواجاً كبيراً بين الفتيات في الآونة الأخيرة، إذ يعتمد على بساطته، مما يجعله خياراً مناسباً للفتيات الاتي تبحثن عن إطلالات هادئة وناعمة.

وإذا كنتِ ترغبين في تطبيق مكياج مسائي ناعم، وتبحثين عن صيحة مكياج مناسبة لاختياركِ، نرشح لكِ تطبيق مكياج نيود أحادي اللون، بوضع أحد درجات ظلال العيون النيود مثل البني أو الخوخي أو الروز على جفونكِ، مع استخدام الكحل البني داخل العين، وتطبيق أحمر شفاه بنفس الدرجة، واستخدام بلاشر على الخدود بنفس اللون أيضاً.

قد يهمك أيضا: