أطفال متطوعين بمبادرة «كتف في كتف» يخطفون الأنظار.. رسالة خاصة من الرئيس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مشهد رائع خطف ثلاثة أطفال، يدعوا «رودي» و«ملك» و«مازن»، أنظار الجميع أثناء تطوعهم في تجهيز الكراتين الخاصة بمبادرة «كتف في كتف»، ولفت المشهد انتباه الرئيس عبد الفتاح السيسب، ليطلب من تامر جلال ممثل جمعية رسالة بمحافظة أسيوط، أن يقدم للأطفال المشاركين الشكر على جهودهم.

عدة كلمات وجهها الرئيس السيسي، للأطفال المتطوعين في تعبئة كراتين مبادرة «كتف في كتف»، قائلا لهم: «أهلا وسهلا بيكم، اللي بتعملوه خير عظيم،وكلنا بنوجه لكم التحية عليه، ومتشكرين على اللي بتقدموه لبلدكم».

أطفال «كتف في كتف» يتحدثون للرئيس

قالت إحدى الطفلات: «إحنا بنعمل خير وبنساعد الناس الغلبانة»، وقاطعها الرئيس السيسي: «هنسقفلك كلنا دلوقتي»، كما أضاف الطفل «مازن» الذي يبلغ من العمر 9 سنوات: «أنا بساعد رسالة».

مبادرة «كتف في كتف»

إقبال كبير شهدته المبادرة، بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث شهد استاد القاهرة حضورا مكثفا لاحتفالية «كتف في كتف»، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن الاحتفال بتلك المبادرة، من بينهم الفنان أحمد سعد، الذي قدم فقرة غنائية خلال الاحتفالية، شهدت تقديم أغنية «كتف في كتف» وسط تفاعل كبير من المتطوعين والحضور في استاد القاهرة الدولي.