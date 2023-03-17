معلومات عن حبيبة إكرامي زوجة رمضان صبحي.. مهرها أكثر من 184 مليون جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن مجرد زيجة عادية، ففتى الأهلي حينها «العفيجي» رمضان صبحي، وقع في حب ابنة إكرامي حارس مرمى الأهلي الأسبق، خلال حوار صحفي أجرته معه في إطار تكليف من جامعتها، لتبدأ شرارة الحب تجاهه، قبل أن يتقدم لها رسميًا، وتُقام الزيجة التي تكللت بطفلهما «زين».

مهرها أكثر من صفقة بيراميدز

الحديث عن مداخل الاتفاق الشخصي، بشأن المهر والشبكة، وغيرها من الأمور التي تهم قطاع من المتابعون، خاصة ممن يهتم بالحياة الاجتماعية للمشاهير، تحدث عنه الكابتن إكرامي والد حبيبة زوجة رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي، في لقاء تلفزيوني، تطرق خلاله لاتفاقيات الزواج، الذي أقيم عندما رحل «صبحي» عن الأهلي أول مرة إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي، مقابل مبلغ ضخم.

وقال إكرامي: «حضرت مفاوضات نادر شوقي والأهلي مع ستوك سيتي لضم رمضان صبحي، لأنه كان خطيب ابنتي وقتها، وصفقة انضمام رمضان صبحي لبيراميدز كانت مقابل 6 ملايين دولار، لكن كان مهر بنتي أكبر من 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 184 مليون جنيه، بنتي مهرها ميتقلش بفلوس ولا قيمة، وده أقل شيء».

معلومات عن حبيبة إكرامي زوجة رمضان صبحي

على الفور عادت حبيبة إكرامي تشغل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديث والدها عنها، ونقدم لكم معلومات عن زوجة رمضان صبحي.

- ابنة حارس مرمى الأهلي التاريخي إكرامي، وشقيقة الحارس السابق للمارد الأحمر شريف إكرامي.

- بدأت قصة حبهم، من خلال حوار صحفي أجرته معه بتكليف من الجامعة، إذ علق قائلًا: «أول ماشوفت حبيبة جالي إحساس إن هي دي البنت اللي أنا عايزاها، والغريب إنها حست بنفس الإحساس».

- رفضت حبيبة عشرات تقدموا لها، بعد أن عرفت طريق المدرجات.

- قبلت بعرض رمضان صبحي، على الفور، وفقًا لحديث سابق لوالدها.

- نظم الثنائي حفلًا صغيرًا للاحتفال بالخطبة وسط العائلة والأصدقاء، بعد انتهائهما من أداء الامتحانات، داخل منزل شقيقها شريف إكرامي، قبل إتمام إجراءات السفر لإنجلترا، لإتمام الانتقال إلى ستوك سيتي الإنجليزي.

- أقام العروسان حفل زفافهما في 27 يوليو 2017، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وسط حضور نجوم الأهلي والمنتخب الوطني.

- في 2019، رزق الثنائي بمولودهما لأول «زين».

- نادرا ما تظهر حبيبة في الحوارات واللقاءات التلفزيونية.