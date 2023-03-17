قائمة أكلات لشهر رمضان 2023 توفر عليك مجهود التفكير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع بدء العد التنازلي لشهر الصوم والعبادات، يزداد البحث عن قائمة أكلات لشهر رمضان 2023 توفر عليك مجهود التفكير، خاصة السيدات العاملات ومربيات الأطفال، إذ يضعها الوقت في مأزق تحضير الأطعمة ، مع إنجاز المهام اليومية المعتادة، وهو ما يجعل كثيرات منهن يبحثن عن قوائم وجداول للطهي لـ30 يومًا، قبل استقبال الشهر الكريم.

قائمة أكلات لشهر رمضان 2023 توفر عليك مجهود التفكير

قبل ترتيب قائمة أكلات لشهر رمضان 2023 توفر مجهود التفكير، عليكِ وضع الأساسيات المستخدمة بشكل يومي، على النحو التالي:

- اللحوم: الفراخ، البط، الديك الرومي، السمان، السمك، اللحم، الكبدة، اللحمة المفرومة.

- الخضروات: البامية، البطاطس، السبانخ، البسلة، الملوخية، الخضار المشكل.

أطباق الشوربة: شوربة العدس، شوربة لسان العصفور، شوربة الكريمة، شوربة المشروم، شوربة اللحم.

- أطباق السلطات المتنوعة: «السلطة الخضراء، سلطة الزبادي، سلطة الطحينة، الفتوش.

قائمة أكلات لشهر رمضان 2023 توفر عليك مجهود التفكير

كان الشيف علاء الشربيني، قدم من قبل جدول أسبوعي، يمكن استخدامه في قائمة أكلات لشهر رمضان 2023 توفر عليك مجهود التفكير.

كما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي أيضًًا أكلات سريعة وغير مكلفة، حققي منها قدر المستطاع.

قائمة أكلات لشهر رمضان 2023 توفر عليك مجهود التفكير

يرصد «هُن» في السطور التالية، جدول قائمة أكلات لشهر رمضان 2023، توفر عليك مجهود التفكير.

اليوم الأول

دجاج محشي.

محاشي بأنواعها.

سلطة خضراء.

شوربة لسان عصفور.

سلطة زبادي.

عصير قمر الدين.

اليوم الثاني

خضار مطبوخ.

رز بالشعرية.

ملوخية.

سلطة خضار.

مشروب عرق سوس.

وجبات اليوم الثالث

كبسة بالدجاج أو اللحم.

سلطة خضراء.

عصير مانجو.

اليوم الرابع

صينية مكرونة بالبشاميل.

دجاج مشوي.

سلطة زبادي.

عصير تمر هندي.

اليوم الخامس

جلاش بالدجاج أو اللحم.

سلطة زبادي.

قطايف باللحم المفروم.

عصير برتقال.

اليوم السادس

كفتة أرز.

أرز بشعرية.

سلطة طماطم.

اليوم السابع

كفتة جمبري.

سمك فيليه.

أرز السمك.

سلطة طحينة.

اليوم الثامن

لحم مشوي.

رقاق باللحم المفروم.

سلطة طحينة.

سلطة خضراء.

اليوم التاسع

بانيه دجاج مقلي.

مكرونة بالصلصة.

سلطة خضراء.

عصير خروب.

اليوم العاشر

صينية كوسه باللحم المفروم والبشاميل.

سلطة زبادي.

عصير تمر هندي.

اليوم الـ11

مكرونة.

بطاطس محمرة.

سلطة.

اليوم الـ12

أرز أبيض.

سمك مشوي.

سلطة خضراء.

اليوم الـ13

كشري مصري.

مخلل.

اليوم الـ14

بيتزا سوبريم.

مخلل.

سلطة بطاطس.

اليوم الـ15

فراخ مشوية.

شوربة لسان عصفور.

بطاطس مقلية.

اليوم الـ16

محشي كرنب.

محشي فلفل.

محشي بصل.

شوربة.

سلطة زبادي بالخيار.

بانيه.

اليوم الـ17

بفتيك مشوي.

شوربة لسان عصفور.

سلطة خضراء.

اليوم الـ18

كفتة الدجاج.

بطاطس محمرة.

سلطات.

اليوم الـ19

أرز معمر.

شوربة.

بطاطس.

بط.

اليوم الـ20

طاجن بطاطس بالجبن.

مكرونة بالصوص الأبيض.

اليوم الـ21

أرز بالعدس الأصفر.

بيض مسلوق.

اليوم الـ22

صينية جلاش بالسجق.

بطاطس مقلية.

سلطات.

اليوم الـ23

صينية بطاطس بوريه أو بطاطس محشية بالحمة المفرومة.

شوربة.

أرز أبيض.

اليوم الـ24

طاجن سمك سنجاري.

أرز بالخلطة.

سلطة.

اليوم الـ25

ستيك دجاج بالصوص.

سلطة خضراء.

ثومية.

عصير التمر هندي.

اليوم الـ26

مسقعة.

باذنجان مقلي.

بطاطس مقلية.

اليوم الـ27

حمام محشي.

أرز معمر.

سلطة طماطم.

اليوم الـ28

فتة شاورما فراخ.

ثومية.

سلطة طحينة.

اليوم الـ29

صنية مسقعة اللحم المفروم والبشاميل.

باذنجان متبل.

بطاطس محمرة.

اليوم الأخير الـ30

كبدة وقوانص مشوحة بالبصل ودبس الرمان.

مكرونة.

سلطة.