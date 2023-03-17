الامارات | حاول إرضاء زوجته الغاضبة فربح ملايين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ربح رجل مليون دولار استرالي، مرتين في يوم واحد، أثناء محاولته الاعتذار وإصلاح هفوة له مع زوجته الغاضبة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" أن الزوج الذي نسي الاستجابة لعادة زوجته الأسبوعية منذ ثلاثة عقود اضطر لتعويضها فابتسم لهما الحظ بطريقة غرائبية.

وكشف الزوجان من استراليا واللذان لم يتم الكشف عن اسمهما أن الزوج نسي الأسبوع الماضي شراء تذكرة اليانصيب الأسبوعية المعتادة لزوجته مما أثار حنقها، وعلى أمل تعويض خطأه، اشترى تذكرتين هذا الأسبوع كلاهما بأرقامهما المعتادة، التي تستخدمها الزوجة في كل سحب منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وبشكل لا يصدق ، فاز الزوجان من ولولونغ بأستراليا بالجائزة الكبرى ففازا بمليون دولار أسترالي مرتين في قرعة يوم الاثنين (13 مارس).

وكادت المرأة التي لم تذكر اسمها أن يغمى عليها عندما أدركت أن لديهما تذكرتين فائزتين.

ونقلت الصحيفة عن الزوج قوله : "لعبت زوجتي هذه الأرقام منذ ما يقرب من ثلاثة عقود وكانت تقول دائمًا إنها ستربح يومًا ما".

وكانت الزوجة تحققت من الأرقام بحماس صباح الثلاثاء وهي لا تعلم أن زوجها اشترى تذكرة مماثلة في محاولة لإرضائها.

وعبر الزوج عن عدم شعوره بعدم التصديق لما حصل. من جهتها قالت الزوجة: "لن يتطلب الأمر الكثير لإسعادنا. يمكننا شراء منزل لابنتنا، ويمكننا إعداد الأبناء والأحفاد من أجل المستقبل. بمجرد أن نفعل ذلك، يمكننا الاستمتاع بكل ما تبقى".