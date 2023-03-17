الرائدة الريفية الأولى على الجمهورية: ربيت 3 ولاد من ذوي الهمم.. وزوجي لم يتحمل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلة كبيرة من التعب خاضتها زكية محمد صابر، إحدى الرائدات الريفيات والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، من أجل تربية أبنائها الـ3 من ذوي الهمم، خاصة بعد أن تركها زوجها وتزوج بأخرى لإنجابها أطفالا من ذوي الهمم، لتتولى هي مسؤولية تربيتهم والإنفاق عليهم، مؤكدة أن كل زملائها دعموها وشجعوها على التقديم في مسابقة الأم المثالية هذا العام، لكنها كانت مترددة في بداية الأمر، لأنها لم توفق في السنوات السابقة.

تشجيع الزملاء لـ«زكية»

أضافت «زكية» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «في أول يوم تقديم تراجعت، لكن الجميع شجعوني على التقديم، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، تلقيت اتصالات هاتفيا أخبرت فيه بأنني فزت بالمركز الأول كرائدة أولى والأم المثالية على مستوى الجمهورية، لم أصدق ما يحدث، وكل المقربين فرحوا بهذا الأمر».

كانت تساعد والدها

وتابعت الرائدة الريفية الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية: «والدي كان رجلا صالحا، وكنا نساعده في زراعة الأرض بعد انتهاء اليوم الدراسي، وكنا نحمص الأرز على السطح، ونفعل أي شيء يطلبه منا، كنت أعمل في كل شيء، لم أقل لا أبدا، حياتي هادئة ومستقرة، وتزوجت وأنجبت 3 شباب من ذوي الهمم، وإيمان ابنتي، دعمت كل أبنائي، أما والدهم فلم يتحمل الوضع، تزوج بأخرى وانفصلنا، وأقمت في بيت والدي سنوات كثيرة».