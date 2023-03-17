الأم المثالية بالشرقية: 28 سنة بواجه ابتلاءات وظروف صعبة.. وربنا كرمني في أولادي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفي زوجها وترك لها أبنائها لتعكف على تربية 3 أطفال في ظروف صعبة، ليكلل جهدها وتضحيتها بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الشرقية، هي ميرفت أحمد إبراهيم، التي عبرت عن سعادتها قائلة: «شعر بالسعادة بعدما حصلت على هذه الجائزة، فأنا أرملة منذ فبراير 1995، أي منذ 28 عاما حيث رزقني الله بـ3 أبناء، وتزوجت في سن صغيرة، وتحديدا بعد انتهاء الصف الأول الثانوي، وأكملت تعليم».

رحلة الأم المثالية في الشرقية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «زوجي كان مصابا بمرض الكبد لمدة 7 أو 8 سنوات، ورزقني الله بـ3 أبناء هم محمد ويحي وأحمد، الدكتور محمد أستاذ في كلية اللغة العربية بالزقازيق، ويحي حاصل على ماجستير من كلية الآداب بجامعة المنصورة، وأحمد حصل على شهادة بكالوريوس في التربية الرياضية بالإضافة إلى تمهيدي الماجستير».

وتابعت الأم المثالية على مستوى محافظة الشرقية: «رحلتي صعبة من كل الاتجاهات، تربية الأبناء صعبة، والتعليم كذلك، والظروف لم تكن سهلة على الإطلاق، وأحمد الله على نعمة أنه كرمني بأبنائي، فقد كانوا يعملون لكسب قوت يومهم في إجازة الصيف، أصعب ما مررت به في الرحلة هو مرض الزوج، كما توفي ابن لي في الشهر الثالث من عمره، كل شيء كان صعبا للغاية، مثل الصبر على مصروفات البيت والابتلاء وظروف العمل ونظرة المجتمع، والآن أصبحت مديرة خدمة المواطنين بالإدارة التعليمية».