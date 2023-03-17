اعمل أكل إيه أول يوم رمضان؟.. أكلات مختلفة من القاهرة إلى بني سويف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص ربات المنزل في أول يوم رمضان، على جمع شمل الأسرة على مائدة الإفطار وتتنوع أصناف المائدة وأطباقها الرئيسية وتختلف حسب كل محافظة وكل منطقة، وفي أول يوم رمضانتتساءل بعضهن اعمل أكل إيه أول يوم رمضان؟، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أول يوم رمضان في المحافظات لعمل أكلات مختلفة في أول يوم رمضان.

اعمل أكل إيه أول يوم رمضان؟

عادات المصريون للرد على اعمل أكل إيه أول يوم رمضان؟ يمكنك تكوين سفرة رمضانية أول يوم رمضان على عادات أهل القاهرة مكونة من:

- الفراخ والجلاش وشوربة اللسان عصفور.

- البط والمحاشي المتنوعة والملوخية.

- أية نوع من الخضار واللحم.

- الحلو من القطايف بالمكسرات أو العجوة أو القشطة، والكنافة.

عادات أكل أول يوم في رمضان بمحافظات الدلتا

- البط والمحشي بمختلف أنواعه.

- إضافة للحلويات والخشاف والعصائر وقمر الدين والكركديه والتمر الهندي.

اعمل أكل إيه أول يوم رمضان؟.. الصعيد

وردا على تساؤل اعمل أكل إيه أول يوم رمضان؟، تحرص ربات البيوت في الصعيد على إعداد وجبات اللحم والأرز كأطباق رئيسية.

إفطار رمضان لسكان المحافظات الساحلية

- السمك يعد طبقًا رئيسيًا في إفطار أول أيام رمضان.

في مناطق النوبة

- وللرد على تساؤل اعمل أكل إيه أول يوم رمضان؟ من الممكن أن تخطي على خطوات النوبة وأقصى صعيد مصر، إذ يحرص سكانها على الإفطار بمشروب الأبرية الذي عبارة عن خليط من القمح والخميرة والماء والليمون ويقدم باردًا على الإفطار.

- فتة السناسل، وهي عبارة عن ملوخية أو كسبرة خضراء توضع على الرقاق.

إفطار أول يوم في رمضان ببورسعيد

وتحرص ربات البيوت في محافظة بورسعيد، على إعداد وجبة البط في أول أيام رمضان، حيث تعد الوجبة الأساسية على سفرة الأسرة البورسعيدية.

إفطار أسيوط

يشتهر أهل أسيوط بعمل الكشك والمحاشي والعيش الشمسي.

إفطار رمضان في المنيا

يشتهر أهل المنيا بالملوخية والبط والأرانب.

إفطار رمضان بالإسماعيلية

يشتهر أهلها بعمل البط في أول يوم رمضان للرد على اعمل إيه أكل أول يوم رمضان يمكن الاقتداء بأهل الإسماعيلية.

إفطار رمضان في الشرقية

يتميز أهل الشرقية بطقوس خاصة ومميزة في أول أيام شهر رمضان ومن أبرزها المحاشي والبط، أو الفراخ، مع الكنافة.

إفطار رمضان بالدقهلية

المكرونة بالبشاميل والمحشي بكل أنواعه والكفتة باللحم والأرز من الوجبات الأساسية على موائد شهر رمضان الكريم بالمنصورة.

إفطار رمضان بمحافظة مطروح

وضع التمر والحليب على مائدة الإفطار والماء، وربما يتناول البعض الآخر منهم بعد التمر والماء، و«الضحوية»، وهى التي تُمد تُقدم فيها صواني اللحم والشوربات والأرز.

إفطار رمضان بمحافظة شمال سيناء

من الممكن المضي على خطى عادات خاصة بشهر رمضان على موائد السيناوية خلال الشهر الكريم، منها المرققة والمنسف وهو لحم الضأن ولبن وخبز القمح البلدي أو الأرز.

إفطار رمضان بكفر الشيخ

يشتهرون بالأرز المعمر، وهو عبارة عن برام الأرز به لحوم بمختلف أنواعها، والفتة.

وجبات أهالي بنى سويف

يُعتبر طبق الكشك واللحم وجبة رئيسية خلال شهر رمضان.

وجبات أهالي المنوفية

يشتهروا بإعداد الكسكسي والبط.