أول تعليق من مدرسة الطفل «باسل» بعد وفاته في حفل عيد ميلاد صديقه: «إن العين لتدمع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد سيطرت على معلمي وطلاب إحدى المدراس بالقاهرة بعد وفاة طفل يدعى «باسم محمد» وهو طالب في الصف السادس الابتدائي أثناء حضوره حفل عيد ميلاد صديقه إثر تعرضه لحادث أليم أثناء وجوده بعيد ميلاد صديقه.

وفاة طالب بمدرسة بالقاهرة

نعت المدرسة التي ينتمي إليها الطفل ابن محافظة أسيوط عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد وفاة بعدد من الكلمات المؤثرة التي جاءت كالتالي: «بقلوب يعتصرها الحزن والألم تنعى المدرسة ابنها الحبيب الطالب «باسل محمد حسين قطب» بالصف السادس الابتدائي بالمدرسة والذي توفى مساء الأربعاء إثر حادث أليم، شقيق جودي بالصف التاسع ومازن بالصف الرابع بالمدرسة.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا باسل المحزونون ولا تقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

الحزن يسيطر على أهالي الطلاب

وعلق عدد كبير من أهالي طلاب المدرسة على خبر وفاة الطفل الذي كان صدمة بالنسبة للجميع حيت جاءت التعليقات كالتالي: «انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام الله وحده ربنا يرحمه رحمه واسعه وربنا يصبر أهله ويربط علي قلبهم بالصبر والسكينة يا رب» وكذلك: «لا حول ولا قوه الا بالله يا حبيبي كان جميل ومؤدب لا نقول إلا ما يرضي الله ان لله وإن اليه لراجعون» وأيضا كتب آخر قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يجعلك من الشهداء يا باسل من أفضل الطلبة اللي قابلتهم في حياتي».