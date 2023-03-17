تفاصيل جديدة من حفل زفاف حسن شاكوش.. «كًشر وتمنى الفرح ينتهي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بزفافه في أول شهر مارس داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الوسط الفني وخارجه، وتألقت زوجة حسن شاكوش، بفستان مميز لمصممة الأزياء سماح مهران، وفي حالة من البهجة والاحتفال عُقد القرآن، ولكن في ظل فرحة الجميع كان يظهر على وجهه تكشيرة وهو ما رد عليه في أول ظهور له عقب الفرح.

سبب تكشيرة حسن شاكوش في فرحه

وعن سبب تكشيرة حسن شاكوش خلال الفرح، عبر قائلًا، من خلال لايف عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وذلك الظهور الأول له عقب حفل زفافه: «الفرح كان متعب جدًا، كنت بقول يا رب الفرح يخلص بسرعه، لأني كنت تعبت جدًا، كان في ناس كتير ما شاء الله، وأنا كنت فرحان ومكتفي بيهم».

قصة حب حسن شاكوش وزوجته

وكان قد نشر أحد أصدقاء حسن شاكوش مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، وهو يكشف عن قصة حبه لزوجته، قائلا: «هي بنت الجيران الحقيقية، كنت بشوفها وهي بتجيب حاجات وهي معدية في بولاق، ولما طلبت إيديها من 3 سنين كانت مخطوبة زعلت وقتها وبعد كده ربنا كرم الحمد لله وكانت من نصيبي وبقت معايا الحمد لله».

بدأت قصة الحب بين حسن شاكوش وريم طارق زوجته منذ زمن، وتبين هذا من خلال الفرح، إذ ظهرت زوجة حسن شاكوش في قاعة الزفاف، وهي تسجد شكرًا لله على زواجها منه، وعلقت عن سجودها، قائلة: «أنا بحبه جدًا، حسن أحسن واحد في الدنيا، وفي عيني وفي حياتي كلها»، وكانت قد بينت حبها له إذ عاهدت الله السجود حال زواجها من حسن شاكوش، قائلة: «محدش هيضحك على ربنا، وده كان عهد لأن حسن حاجة كبيرة أوي، متابعة: «شايفينه مطرب، أنا بشوفه كاريزما وعسول وأشيك واحد في المنطقة، كنا جيران زمان وأنا عزلت وبقالنا 10 سنين مشوفناش بعض، ودلوقتي طلب يتجوزني».