الأم المثالية في الجيزة: مش مصدقة نفسي.. وعملت حارس عقار بعد وفاة زوجي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة كفاح طويلة، خاضتها السيدة سليمان مصطفى الأم المثالية على مستوى محافظة الجيزة، بعد وفاة زوجها، إلى ان فازت باللقب وفق إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، وعبرت عن سعادتها بالفوز بالجائزة، قائلة: «في تمام الساعة الواحدة والنصف، اتصلت بي مسؤولة وهنأتني على الفوز، لم أصدق نفسي، وقلت لها أنتِ تمزحين!».

فرحة الأم المثالية باختيارها

وأضافت «السيدة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «احمد الله على هذا الفوز، امر رائع، لم أحتمل الموقف، بكيت من الفرحة، ولم أستطع تمالك أعصابي».

وتابعت الأم المثالية على مستوى محافظة الجيزة: «لديّ من الأبناء حسن وأسماء وشيماء، حسن وأسماء يدرسان في كلية الآداب، وشيماء تدرس في كلية الحقوق، وكلهم يدرسون بجامعة القاهرة».

وأشارت، إلى أن زوجها توفي في 11 مايو 2003، وكان عمر حسن وأسماء 5 سنوات وشيماء تبلغ من العمر عامين ونصف، وعملت حارس عقار وكانت تنظف السيارات والشقق، وكافحت حتى تربي أبنائها، ولم تلتجأ إلا إلى الله، وحصل أبناؤها الثلاثة على نسب نجاح مرتفعة في الثانوية العامة، فقد حصل حسن على 92% شعبة الآداب، وحصلت أسماء على 94.5%، وحصلت شيماء على 88%، وأصرت على تعليمهم ومساعدتهم على الدراسة في الجامعة.