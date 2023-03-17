أول ظهور لحسن شاكوش بعد حفل زفافه.. رسالة شكر وتقدير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بزفافه في أول شهر مارس داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الوسط الفني وخارجه، على رأسهم الفنان تامر حسني والفنان رامي صبري، وتألقت زوجة حسن شاكوش، بفستان مميز لمصممة الأزياء سماح مهران، وفي حالة من البهجة والاحتفال عُقد القرآن، ووجه رسالة في أول ظهر له بعد الفرح، وهي رسالة شكر وتقدير.

أول تعليق من الفنان حسن شاكوش بعد زفافه

حرص مطرب المهرجانات حسن شاكوش على توجيه الشكر لزملائه من الفنانين اللذين حرصوا على حضور حفل زفافه، من خلال لايف عبر حسابه الرسمي على «الإنستجرام»، وذلك الظهور الأول له عقب حفل زفافه، إذ قال: «الفرح كان به نجوم كثيرة، والفنانة هنادي مهنى قمر السينما المصرية ربنا يحميها ويخليها لجوزها، وتامر حسني شبهنا وبيراضي الدنيا كلها وهيفضل نجم، ورامي صبري الجميل، الناس دي عمرها ما تقع ولا هيروح عليها من حبهم لكل الناس».

حب كبير يجمع بين حسن شاكوش وزوجته

بدأت قصة الحب بين حسن شاكوش وريم طارق زوجته منذ زمن، وتبين هذا من خلال الفرح، إذ ظهرت زوجة حسن شاكوش في قاعة الزفاف، وهي تسجد شكرًا لله على زواجها منه، وعلقت عن سجودها، قائلة، «أنا بحبه جدًا، حسن أحسن واحد في الدنيا، وفي عيني وفي حياتي كلها».

وكانت قد بينت حبها له إذ عاهدت الله السجود حال زواجها من حسن شاكوش، قائلة، «محدش هيضحك على ربنا، وده كان عهد لأن حسن حاجة كبيرة أوي، متابعة: «شايفينه مطرب، أنا بشوفه كاريزما وعسول وأشيك واحد في المنطقة، كنا جيران زمان وأنا عزلت وبقالنا 10 سنين مشوفناش بعض، ودلوقتي طلب يتجوزني».