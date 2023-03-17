مهر رمضان صبحي لابنة إكرامي الشحات تخطى 184 مليون جنيه: «أكبر من صفقة بيراميدز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة الأب بابنته ما دام يتغنى بها الجميع، فدومًا ما نسمع أن البنت تشبه أبيها أكثر، وأنها المقربة والمدللة لقلبه، التي لا تقدر بثمن، وهو ما تبين في علاقة الكابتن إكرامي، بابنته حبيبة، التي يذكرها في كل المحافل إذ دائمًا ما يتغنى بها ويصفها بأنها لا تقدر بثمن وأغلى من كل شيء، وهو ما فعله أثناء تقدم رمضان صبحي للزواج منها.

مهر ابنة الكابتن إكرامي الشحات

وفي لقاء تليفزيوني تحدث الكابتن إكرامي والد حبيبة زوجة اللاعب رمضان صبحي، عنه وعن مهر ابنته، عندما رحل عن الأهلي أول مره لنادي «ستوك سيتي الإنجليزي» نظير مقابل مادي ضخم، إذ عبر قائلًا: «حضرت مفاوضات نادر شوقي والأهلي مع ستوك سيتي لضم رمضان صبحي، لأنه كان خطيب ابنتي وقتها، أن صفقة انضمام رمضان صبحي لبيراميدز كانت مقابل 6 ملايين دولار، لكن كان مهر بنتي أكبر من 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 184 مليون جنيه بنتي مهرها ميتقلش بفلوس ولا قيمة، وده أقل شيء».

قصة حب وزواج حبيبة ورمضان صبحي

كانت بداية التعارف من حوار صحفي بين حبيبة إكرامي ورمضان صبحي لم يكن وديًا بداعي الزمالة بين لاعب الأهلي وشريف إكرامي شقيقها، إنما جاء رسميًا، بتكليف من الجامعة، إذ كشف رمضان صبحى، من قبل سر علاقته بحبيبة، قائلًا: «أجرت معي حوارًا بتكليف من جامعتها، وشعرت بشيء تجاهها، ودخلت من الباب، وكل شيء كان ميسر».

تعاملت حبيبة مع تقدم رمضان لخطبتها من والدها بخجل شديد، ولكنها وافقت، ونظم الثنائي حفلًا صغيرًا للاحتفال بالخطبة وسط العائلة والأصدقاء، داخل منزل شقيقها شريف إكرامي، وقبل إتمام إجراءات السفر لإنجلترا لإتمام الانتقال لستوك سيتي الإنجليزي، ثم أقام العروسان حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وسط حضور نجوم الأهلي في عام 2017، ورزقا بطفل يدعى «زين» عام 2021.