الامارات | فيديو مرعب عن تحضيرات رامز جلال لبرنامجه في رمضان.. فما هي الحقيقة ؟ (شاهد الفيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقطع فيديو مخيف لرجل بشع بعين واحدة وملامح وجه مرعبة، قالوا انه للفنان المصري رامز جلال خلال التحضير لبرنامجه للموسم الرمضاني الجديد.

وعلق كثيرون إن الفيديو يظهر جلال وهو يغيّر ملامحه ويتنكر بشخصية مخيفة ضمن إعلان ترويجي لبرنامجه القادم.

وأظهر المقطع أحدهم وهو يغيير ملامح شخص آخر ليبدو مرعباً بالاستعانة بقناع وتقنيات متقدمة في المكياج.

كما أشارت التعليقات إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو هو رامز جلال، وجاء نشر المقطع تزامناً مع تحضير جلال لعمله المنتظر في رمضان.

إلا أنه تبين لاحقا ان الفيديو المنتشر ما هو في الحقيقة إلا مقطع يصور عمل فنانٍ أميركي متخصص في المكياج.

وقد أظهر البحث أنه انتشر السنة الماضية، وأول من تداوله كان حسابا على منصة "تيك توك" يحمل اسم الممثل.

وبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، بحسب "فرانس برس"، لم يقد البحث إلى النسخة الأصليّة منه، بل أظهر باستخدام كلمات مفتاح باللغة الانكليزية مثل: ماكياج، ماسك، Cyclops (شخصيّة أسطوريّة أحاديّة العين)، إلى النسخة الأصليّة من الفيديو منشورة في حساب فنّان أميركيّ متخصّص بهذا النوع من المكياج عام 2022.