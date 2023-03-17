«نورهان» الفائزة بالمركز الأول في مسابقة التصوير بجامعة القاهرة: «بحب الكاميرا واللقطة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بصور أظهرت رونق وجمال مصر، بمناطق متفرقة من مدينة الإسكندرية ومنطقة القناطر الخيرية، فضلا عن مناطق بمحافظة مرسى مطروح، تقدمت «نورهان محمد» الطالبة في كلية الإعلام، في مسابقة اليوم العالمي للتراث والمتاحف، بجامعة القاهرة، وبين الكثير من المشاركين فازت بالمركز الأول على مستوى الجامعة، لروعة ونقاء الصور التي أظهرت تراث بلدنا وروعته، لتعكسه في عيون الجميع، لتعبر عن سعادتها: «بحب الكاميرا واللقطة».

الفوز بالمركز الأول في مسابقة التصوير

ومن ضمن احتفالات جامعة القاهرة، باليوم العالمي للتراث والمتاحف، جاء إطلاق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، التي استهدفت تعزيز الهوية التراثية، والانتماء للوطن والاعتزاز بحضارته، للمساهمة في بناء شخصية الطلاب لتفتح أمامهم مسارات الإبداع العلمي والفني والثقافي، واعتمد محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة النتيجة النهائية، لتشجيع الموهوبين والمبتكرين، وكانت «نورهان» لها النصيب الأول في الفور بالمسابقة.

«قدمت في المسابقة بـ3 صور لمناطق مختلفة في مصر تظهر جمالها وروعة أثارها، وسلمت الصور في رعاية الشباب، والجامعة عرضتهم في معرض الصور، وعندما عرفت أنني فوزت بالمركز الأول على مستوى جامعة القاهرة، من خلال المنشور بالفائزين على صفحة الرعاية، فرحت جدًا، ولم استطع التعبير عن سعادتي، فهوايتي التي أحببتها دومًا هي التصوير، وأحببت هذا المجال أكثر عند الفوز»، بحسب حديث نورهان الفائزة بالمركز الأول، لـ«هُن».

حلم وأُمنية «نورهان»

أحلام كثيرة تتمنى الطالبة نورهان تحقيقها، فوقا لها: «بجانب التصوير الفوتوغرافي بحب تصوير الفيديو، لأني بحب الأفلام والمونتاج، وبلاقي نفسي في كل كاميرا بتتصور، وبطلع طاقتي في أني اطلع الصورة أو الفيلم بشكل جميل، وأهم شيء عيني تلقط اللقطة الحلوة، وأنا فوزت أيضًا بالمركز الثاني على مستوى جامعة القاهرة في الأفلام القصيرة».