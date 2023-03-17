«تعملي ايه لو ابنك بيتكلم زي دبلجة الكارتون»؟.. أخصائي لغة تجيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

«حسنًا.. أريد أن أكل.. أمي أين الطعام.. سنلتقي فيما بعد.. لا أريد الذهاب للنوم الآن.. آراك لاحقًا»، كلمات عدة ربما تطرق على الأذن والسمع حينما يشاهد الأطفال أفلام الكارتون المخصصة لهم بأشكالها وأنواعها المختلفة، التي تعتبر من أكثر الأشياء التي يعكفون على مشاهدتها طوال الوقت دون كلل أو ملل، حتى تصبح اللغة التي يتحدث بها الأبطال طريقتهم وأسلوبهم المعتاد، ما يجعل الأمهات يحاولن تغيير تلك العادة وضبط اللغة الصحيحة لهم، حتى لا يعانون من مشاكل في المستقبل.

الكارتون والدبلجة

تحدثت إسراء منتصر، معالج لغة وكلام وصوت معتمد من طب عين شمس، عن طرق ونصائح للأمهات للتحكم في تعرض الطفل للشاشات والحديث مثل الكارتون المدبلج، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» قائلة: «لابد حينما يصبح الطفل في سن اكتساب اللغة، لابد من الحديث معه باللهجة المصرية، وبعد اكتسابها بشكل صحيح يمكن إدخال لغة أخرى مثل الإنجليزية، والتي يمكن الحكم عليها بداية من سنة ونصف لعامين يجب أن يكون لديه حصيلة لغوية من 20إلى 50 كلمة مفردة والقدرة على تجميع الكلام لتكوين جمل من كلمتين، هنا يمكن إدخال لغة جديدة أخرى».

وفيما يخص «الكارتون» قالت إسراء منتصر: «لابد من محاولة التحكم في الطفل فيما يخص الشاشات، من خلال مراقبته وترجمة الكلمات ولفت الانتباه من خلال التواصل بينهم، ويمكن للأمهات اختيار برامج كارتونية باللغة المصرية واللهجة الخاصة بنا، مع ضرورة الاختيار بناءًا على الاخلاقيات، لما بيجيلي طفل يقولي حسنًا والكلام ده بعرف على طول إن الأم بتسيبه يتفرج على الكارتون لساعات طويلة».

طرق العلاج الصحيحة

حددت معالج اللغة والكلام والصوت المعتمد، طرق علاج والتعامل مع إدمان الطفل للكارتون، مضيفة: «يمكن في هذه الحالة ترشيح أنواع من الكارتون الذي يتحدث فيها الأشخاص باللغة المصرية، مع ضرورة الالتفات إلى الأشياء غير الأخلاقية به، لمحاولة اكتساب اللغة الخاصة به، يمكن التحكم في المحتوى الذي يشاهده الطفل».