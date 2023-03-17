أردنية تطلق مبادرة لتعليم الأطفال الصوم في رمضان.. مكافآت وهدايا للملتزم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع اقتراب دخول شهر رمضان، تسعى الأمهات إلى جعل أبنائهم يؤدون الصلاة والصيام طوال أيام الشهر، ليحبوا دينهم، ويعتادوا على ذلك مع مرور الوقت، ودون أن يثقلوا عليهم فيها، وتشعر الكثير من الأسر بالحيرة الشديدة، في كيفية جعل الأطفال يحبون الصيام.

ومن هذا المنطلق، قررت كريمة مسعف، أن تطلق مبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشارك فيها مع الأمهات، أفكارا مختلفة حول تشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان، والالتزام بأداء الصلوات الخمس بشكل منتظم.

ما الهدف من مبادرة «بيتي»؟

ولدت كريمة معسف بدولة الأردن، وتبلغ من العمر 37 عاما، حاصلة على ماجستير في الكيمياء، تحكي في حوارها لـ«الوطن»، أن الأطفال غالبا يجدوا صعوبة في استكمال صيام يوم كامل في رمضان، وهو ما عاشته مع أولادها في بداية الأمر، ولكن بعدما قررت أن تمارس هوايتها في الأعمال اليدوية، ومن خلال تصميم بعض كروت الهدايا، بألوان مبهجة ومختلفة، ويختارها الطفل بشكل عشوائي ليجد خلفها مكافأة تشعره بالسعادة والفرحة، أصبح أطفالها ينتظرون رمضان من أجل الصوم.

ما الهدايا التي تقدمها «كريمة» لأولادها في رمضان؟

«الهدايا ليست فقط مادية، ولكن ممكن تكون معنوية مثل اللعب لمدة ساعة، أو حسب ما يحبوه»، بهذه الكلمات أوضحت «كريمة»، في حديثها لـ«الوطن»، أن المكافأة التي توجد خلف كارت الهدية، تحمل الكثير من المفاجآت للأطفال، ومنها مبلغ مالي، أو وعد بشراء وجبة من المطعم، الخروج للحديقة، فضلا عن مشاهدة كرتون مسلي، أو قراءة قصة بشكل جماعي.

كيف تشجع «كريمة» أولادها على صيام رمضان؟

بدأت الأم الأردنية، صفحتها عبر «فيسبوك» منذ عام 2018، تشارك فيها الأمهات كل ما ينفع بيتهم، أو تربية أبنائهن، مؤكدة لـ«الوطن»، أن أولادها تعلموا الصيام من الصف الأول الإبتدائي، وحتى خلال اليوم الدراسي لا يقطعوا صيامهم، كما أنها لازالت تذكرهم بالالتزام بالصلاة، من خلال الهدايا وطرق التشجيع المختلفة.

أوضحت، أنها تسعى لتصوير الفيديوهات في المستقبل من أجل نشر المنفعة بين السيدات بشكل كبير، كما أن الديكورات التي تصممها، لا تبيعها، وإنما تصنعها من أجل أبنائها فقط، وتنشر أفكارا مميزة عن كل ما يخص العائلة والمنزل بطريقة سهلة وممتعة.