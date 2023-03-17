الامارات | احذروا العدسات اللاصقة.. أكلت عين هذا الشاب وهو نائم (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب شاب في فلوريدا بالعمى الجزئي بعد أن نام مرتديًا العدسات اللاصقة. وفي تفاصيل القصة المرعبة ما رواه مايكل كرومهولز، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو طالب في إدارة الأعمال الرياضية في ميامي، أنه حصل على قيلولة لمدة 40 دقيقة بينما كان يرتدي عدساته اللاصقة اليومية. وعندما استيقظ، كانت عينه اليسرى حمراء. إلا أنه تجاهل الأمر وأزال فقط العدسة، لكنه وخلال الأيام التالية، بدأ يفقد ببطء بصره وبدأ يشعر بألم مبرح.

وبعد شهر، شخّص الأطباء أخيرًا إصابته بعدوى بكتيرية آكلة للحم تُعرف باسم التهاب القرنية الشوكميبي (AK)، والتي يمكن أن تسبب فقدانًا دائمًا وكبيرًا للبصر.

ولم يعد بإمكان الشاب الرؤية بعينه اليسرى باستثناء الألوان الوامضة "السوداء والرمادية".

ويقول الأطباء إنه قد يكون قادرًا على استعادة 10% فقط من الرؤية بعد عملية زرع القرنية، لكن المريض قال لموقع "ديلي ميل" إنه سيستعيد 1%.

وأجبرته العدوى على التخلي عن وظيفته وهواياته، بما في ذلك التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء ولعبة كرة السلة والتمرين في صالة الألعاب الرياضية.

وقال كرومهولز : "عمري 21 عامًا وكنت أحاول العثور على وظيفة من نوع الإدارة الرياضية في مجال تخصصي، لكن يبدو أنه من المستحيل القيام بذلك. في الوقت الحاضر ، لا يوجد عمل، ولا حياة اجتماعية".

كما أصيب أيضًا بحساسية للضوء ، مما يعني أنه من المؤلم أن يتعرض لأشعة الشمس المباشرة. ويقضي الشاب الآن معظم الوقت في غرفة مقفلة الستائر ويرتدي النظارات الشمسية.

ودأب الشاب العشريني على ارتداء العدسات اللاصقة يوميا منذ نحو ثلاث سنوات قبل الإصابة.

وبحسب "العربية.نت" فقد أعلمه الخبراء أن ما أصيب به هو عدوى بكتيرية نادرة. عادة ما تكون البكتيريا المسببة للعدوى غير ضارة وشائعة جدًا. وتوجد في البحيرات والجداول والمحيطات والتربة. ويمكنها أيضًا الوصول إلى وحدات مياه الصنبور والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ولكن عندما تدخل في العين من خلال الدموع الدقيقة والخدوش، يمكن أن تتسبب في حدوث عدوى.

ويلفت الخبراء إلى أن كل من يرتدي العدسات اللاصقة في خطر. لكن الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة في الليل معرضون لخطر أكبر لأنها يمكن أن تؤدي إلى تطور الحالة. كما أنها تحرم القرنية من الأكسجين ليلًا - يتم تجنب ذلك أثناء النهار من خلال الوميض - مما قد يقلل من قدرتها على محاربة العدوى البكتيرية.

وتخبر شركات العدسات اللاصقة المستخدمين بعدم ارتداء العدسات ليلاً لتقليل المخاطر. كما يطلبون من الناس غسل أيديهم عند وضع العدسات أو إزالتها، وحمل النظارات الاحتياطية.